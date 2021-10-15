去年底雞排妹槓上9年前以廣告代言交換免費抽脂的元和雅診所，認為當年合約未規定瘦身照授權時間，認為診所濫用她的照片打廣告8年，因此對診所所屬的「元和雅國際股份有限公司」提告求償150萬元，並要求移除廣告看板，但智財法院認定看板是「元和雅診所」設立的，雞排妹提告對象卻是「元和雅公司」，顯然雞排妹提告時搞錯對象主張權利，因此判她敗訴。

雞排妹當時則控訴9年前（2012年3月21日）與元和雅醫美診所相關公司簽訂肖像權發表合約書，其合約載明由該公司仲介醫美診所提供醫美整形服務，她則授權提供相關大腿醫美整形術前、術後照，供診所使用。

但2019年間，雞排妹發現「高雄元和雅診所」使用她的寫真集照片搭配「複合式抽脂」字眼作為騎樓廣告看板宣傳，侵害她的肖像權、著作財產權，因此要求「元和雅公司」移除看板，並要求該公司與法定代理人需連帶賠償新台幣150萬元，其中50萬元為精神慰撫金。

圖為高雄元和雅診所，雙方當事人因肖像權爭議引發訴訟，在媒體版面鬧得沸沸揚揚，許多網紅在自己的社群力挺元和雅醫美診所技術，大多表態認為是雞排妹過河拆橋。（圖：中時新聞網資料照）

元和雅委任張志全律師提出抗辯，指稱公司並非當年「代言換醫美整形」合約的當事人，所經營的業務也與「複合式抽脂」等醫學美容無關，公司確實有申請「元和雅」商標圖樣及字樣，供元和雅集團旗下各公司及診所使用，但引起爭議的騎樓看板是元和雅診所，並不是元和雅公司所設置，且當時鄭佳純的經紀人康姐已於回覆信件中表示可提供照片使用的授權，不知道為何鄭家純會於多年後提告主張侵權。

雞排妹鄭家純個性大膽、作風直接敢言，糾紛爭議頻傳，常登上關鍵字熱搜，被外界稱為話題女王當之無愧。（圖：中時新聞網資料照）

智財法院認為，騎樓看板所設置的位置在該動大樓1、2樓，空間皆由元和雅診所使用，3樓則是元和雅公司，且該大樓頂樓及兩側外牆廣告均載有「高雄元和雅診所」字樣。而元和雅診所則函覆法官表示：騎樓的雞排妹看板是診所設置的，並非是「元和雅公司」所設置。

法官認為，既然雞排妹無法舉證看板是由「元和雅公司」設置，那就不能對元和雅公司主張侵害肖像等權利，因此日前判她敗訴。至於雞排妹在審理期間以備位之訴追加「高雄元和雅診所」為被告，法官認為這會令先位之訴被告「元和雅公司」的訴訟處於不確定狀態，且元和雅公司、元和雅診所都不同意雞排妹追加被告，因此裁定駁回，全案仍可上訴。