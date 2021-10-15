高雄1名家屬控訴將11個月大女嬰送到保姆家3小時後，女嬰因腦出血、雙眼滲血送醫，最後因腦壓過高搶救無效身亡，質疑女嬰遭虐；女嬰父親在臉書崩潰寫下「永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債」，而網紅「鳳梨」是該父親的好友，鳳梨表示好友不斷在電話中哭泣；而檢方相驗結果為頭部擦挫傷及皮下瘀血，詳細案情警方正調查中。

該名女嬰家屬是名高雄知名刺青師，女嬰家屬發文控訴，女嬰去到保母家才3個小時，家屬就被通知女嬰跌倒昏迷，已送到醫院急救，對方聲稱是女嬰站時自行摔倒，但家屬說當時女嬰根本不會站立，女嬰送醫時雙眼出血昏迷不醒，經過開刀4個多小時，最後因腦壓過高，頭蓋骨蓋不上放棄急救身亡。

高雄1名家屬控訴將11個月大女嬰送到保姆家3小時後，女嬰因腦出血、雙眼滲血送醫，最後因腦壓過高搶救無效身亡，質疑女嬰遭虐。（翻攝自爆料公社）

家屬控訴該保姆說詞反反覆覆，女嬰家屬在醫院長達20小時沒有收到任何慰問，對方家屬還說該保姆先前也動過腦部手術，痛批是想推卸責任；該名刺青師寫下給女兒的一番話「爸爸永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債，希望有天還能再續父女情」；網紅「鳳梨」吳泓逸也在粉專發文表示，好友來電哭訴女兒遭保姆施虐死亡，提到「坦白講，我也不知道該怎幫忙，我現在眼眶也是濕的。」

鳳梨貼出女嬰診斷證明書，指出女嬰14日上午10點58分到院急診，意識昏迷合併心搏過慢，緊急腦部電腦斷層顯示，左側大面積硬腦膜下出血和極度高腦壓併腦水腫及腦幹壓迫，進行腦部減壓手術，因病情嚴重治療無效，15日凌晨1點38分死亡。警方接獲報案後，由檢方會同法醫做相驗，發現女嬰遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，將另排定期日複驗。

高雄市社會局副局長葉玉如表示，該名53歲葉姓保姆從事收托工作已有3年，期間沒有違規紀錄，葉姓保姆表示，女嬰是因為不慎摔倒而致死，但家屬質疑，很難想像摔倒竟然導致如此嚴重傷害，甚至死亡，懷疑女嬰是遭到虐待，不過是否有施虐情形，目前檢警正深入調查中。