官員表示，肯亞村民今天將一名據信為「吸血殺人魔」的男子私刑處死。他在數年內殘殺十多名兒童，甚至吸乾他們的血。

法新社報導，20歲的萬賈拉（Masten Milimo Wanjala）因為涉及2名兒童失蹤案，於7月14日被捕。

肯亞刑事偵緝處（DCI）表示，萬賈拉被捕後冷血自白於5年內至少殺害10名孩童，受害者都是12、13歲，「有時在殺死他們前，還會從靜脈吸血」。

萬賈拉原本預計13日在奈洛比出庭，但警官當天早上點名時卻發現他不見人影。

萬賈拉逃回距離警局400多公里外的偏遠家鄉邦戈馬郡（Bungoma），被上學孩童認出，今天被暴民抓住私刑處死。

地方行政人員恩狄瑪（Bonface Ndiema）說：「他生長在這裡，孩童看到就認出了他，消息很快傳開來，當地居民於是展開抓捕。」

「他最後跑到一個鄰居家中，但被趕出來，然後遭到私刑處決。」

肯亞連續出現孩童失蹤案，使得人心惶惶。警方7月表示，逮捕萬賈拉是一項重大突破。

根據警方，萬賈拉對受害者下藥，放乾他們的血，數名受害者遭勒死。

根據警方，萬賈拉5年前在奈洛比以東的馬恰科斯郡（Machakos）第一次犯案，受害者是一名遭綁架的12歲女孩。

他接下來在肯亞西部犯下第二案，殺害一名男孩，還在當地引發示威。被居民誤認為凶手的人，住家被放火燒毀。

肯亞刑事偵緝處7月說：「有些擔憂的家長還不知道，他們的孩子早就被這頭野獸殺害，屍體被丟在灌木叢，有些則被棄屍在城市下水道，在那裡慢慢腐爛。」

多名恐怕已經命喪萬賈拉毒手的孩童，屍身至今尚未尋獲。

而萬賈拉越獄的奈洛比警局，3名當時執勤員警本週遭到逮捕，被控協助萬賈拉，或因為「怠忽職守」沒能避免他逃獄。法院今天裁定3人交保，越獄案仍在偵辦中。

警方發言人告訴法新社，法醫將調查這名被私刑處死男子的身分。「當地人說那就是他…現階段我們能證實，有一名被當地人稱為萬賈拉的男子，在邦戈馬郡被私刑處死。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101015