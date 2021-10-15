台南市政府警察局15日舉辦電子巡簽系統發表會，市長黃偉哲（左二）到場主持並示範操作電子巡簽。（劉秀芬攝）

台南市政府警察局電子巡簽系統已於今年5月31日全面上線啟用，全市5056處巡邏點均更換為電子巡邏箱，從啟用至今已巡簽53萬2580筆，台南市警察局15日正式舉辦電子巡簽系統發表會，警察局長方仰寧親自簡報，市長黃偉哲到場主持並示範操作電子巡簽，大讚系統使用相當便利。

黃偉哲表示，很高興到市警局主持電子巡簽系統發表會，因為過去的巡邏箱，有時可能會被任意使用，而電子巡簽系統對於警方執行勤務更有效率、方便，提供市民更安全的保障，在效益、安全性、治安的考量，市府全面啟用電子巡簽系統，有效提升警方執勤效益。

台南市是繼新竹市、台北市、嘉義市、新北市，全台第5個全面實施電子巡簽警局，黃偉哲說，台南市不是首創，但是台南市是改良版，後端可以做大數據的分析，包括刑案熱區、警察巡邏路線的調整，功能較其他較早期建置縣市系統強。

市警局說明，去年3月成立「台南電子巡簽系統」推動小組，開發「台南電子巡簽(督導)APP」、「巡簽管理平台」，以M-Police或個人智慧型手機電子感應方式，取代傳統紙筆巡簽，市府以第2預備金665萬元支持推動建置事宜，由「五方科技股份有限公司」承攬。

台南市警察局電子巡簽系統自5月啟動以來，不僅節省員警巡簽時間，同時每年可節省巡邏簽章表用紙60萬張。從管理角度，單位主管能利用系統隨時掌握員警巡簽軌跡，快速彙整各巡邏點巡簽資料；系統還可整合台南市交通、刑案及報案資料等大數據資料庫，提供治安熱點資訊，使第一線員警能及時接收各巡邏點治安資訊，形成執法重點，有效提升整體勤務效益。