常在節目分析民調的媒體人吳子嘉被爆遭民進黨開除黨籍，名嘴李正皓今天(15日)在臉書爆料，吳子嘉被民進黨開除黨籍，吳子嘉將於明天直播時公布裁判書，堅決進行申訴程序。吳子嘉曾在2019年2月被民進黨台北市黨部決議開除黨籍，但民進黨中評會後來決定不開除。

李正皓15日在臉書貼文透露，《美麗島電子報》董事長吳子嘉被民進黨開除黨籍，明天吳子嘉將在直播時公布裁判書，堅決進行申訴程序；李正皓還開玩笑說，談到被開除，吳子嘉該叫他一聲學長。徐巧芯也在臉書po出她和吳子嘉的合照，大笑說，「J個人剛剛說他被民進黨開除惹。」

網友紛紛說，「吳董之後不演了嗎？！（解開枷鎖了）。」、「脫苦海，很讚啊，祝福J個人。」、「吳董，把知道的都說出來吧。」、「棄暗投明正是明智之舉）。」、「開除的理由是？」、「開除也好，趕快去投靠國民黨。」、「離開也好，該擺兩桌請客了。」、「說真話被開除了。」

也有網友說，「我不信。」、「我也不信，怎麼可能？」、「N個人3年前也說他被開除。」、「民進黨容不下說實話的人。」、「真心覺得你們成立一個說真話黨，我一定加入。」、「吳董終於被火啦⋯這下有得瞧了。」、「吳子嘉是民進黨員？？」、「爆太多料了。」