為協助業者掌握全球供應鏈減碳趨勢，經濟部國際貿易局於15日舉辦「企業如何因應國際綠色新政趨勢」線上論壇。

為有效因應氣候變遷問題，歐盟等國接續提出「碳邊境調整機制」、「碳排放交易市場」、「環境永續分類標準」等措施，為企業創造減碳誘因，達成產業轉型、環境永續目標，普稱為「綠色新政」。

貿易局委託財團法人中華經濟研究院舉辦論壇，特別邀請到韓國2050碳中和諮詢小組主席首爾大學教授尹順真、歐洲國際政治經濟中心主任李牧山浩石，以及中鋼及台達電代表現身說法，分享國際間如何因應綠色新政，與對歐盟貿易夥伴國的影響，協助產業提升國際競爭力。本論壇受到業者熱烈迴響，計千餘人共襄盛舉。

貿易局副局長劉志宏表示，氣候變遷議題近年受各國重視，如韓國與歐盟都推出綠色新政；我國則正積極透過能源轉型，包括從製造、運輸、住宅、農業等部門擬定減碳策略，以達到在2050年淨零排放目標。政府相關單位將一起努力，將願景轉化為前景，將危機轉化為商機，在維護我國公平競爭權益的前提下，推動產業轉型及國際連結。