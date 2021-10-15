意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出新STM32WB無線微控制器（MCU）開發工具和軟體，為智慧建築、智慧工業和智慧基礎設施的開發者降低開發困難度，設計具有競爭力、節能的產品。

意法半導體高整合度STM32WB單晶片包含一個2.4GHz射頻收發器，以及Arm Cortex-M4和Cortex-M0+雙核心微控制器，可減少諸多射頻電路設計的挑戰，因為射頻電路設計會增加專案的開發時間，而且有許多不確定性。

作為市場領先之Arm Cortex-M MCU的STM32系列成員，STM32WB受益於廣泛、經過市場驗證的STM32Cube生態系統，該系統提供了豐富的開發工具和軟體選擇。

意法半導體STM32無線行銷總監Hakim Jaafar表示，「STM32Cube生態系統已經被廣泛地使用，亦獲得第三方開發者資源的支援，有助於加速專案完成。最新之無線強化功能擴充了STM32系列在處理新增需求和使用案例的能力，進一步提升了市面上最完整、最強大的解決方案。」