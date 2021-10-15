高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生嚴重火警，造成46人死亡、41人輕重傷，高雄市政府社會局並公布捐款帳戶，歡迎民眾捐款。不過前國民黨青年團總團長呂謦煒質疑，這些善款真的會全額濟助這些經濟弱勢又逢火劫的居民嗎？「根據過往經驗，其實市府是可以用這些錢蓋裝置藝術的喔！」

呂謦煒指出，截至110年9月，氣爆善款專戶捐款總額達45.6億元，另外還有自行留用的3.2億捐款，總共有 48.8 億。結果這些錢，這些善款，不僅有市府單位用來買辦公用電腦、傳真機、繪圖機、照相機及影印紙，或者購置薪資管理系統、搭遮陽棚、E化公務系統，甚至還有根據「高雄市七三一氣爆紀念裝置藝術計畫」所建置的裝置藝術，花了3461萬8144元！

呂謦煒質疑，高雄市政府的前科斑斑可考，明明是市府消極無作為，只顧著大灑幣蓋富麗堂皇建築、放盛大而一閃即逝的焰火，結果該做的、應做的沒做好，對高雄弱勢族群的照顧不到位，對高雄老舊建築的管理不確實，現在卻又要民眾出錢做愛心？然後民眾的愛心錢，又要被市府挪用去蓋裝置藝術？難道陳其邁的「負責」，就是哽咽7秒鐘的作秀大戲？

呂謦煒抨擊，陳其邁2018年曾說要「加速老屋健檢及重建」、「公私協力加速都市更新」、「深化都市防災體系，健全社區防災作為」、「以防災型都更活化區域經濟與環境品質」。這些政見都沒做到，現在卻要市民捐錢奉獻。沒出事就歌舞昇平放煙火，出了事就花老百姓的錢賠償，天下哪有這麼好當的市長？