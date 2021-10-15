高雄1名家屬控訴將11個月大女嬰送到保姆家3小時後，女嬰因腦出血、雙眼滲血送醫，最後因腦壓過高搶救無效身亡，女嬰家屬控訴保姆虐待女嬰，PO文中提到事後雙方到醫院，保姆當場承認有大力摔到女嬰；女嬰父親則發文說「永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債」，目前全案警方已介入調查。

該名女嬰的父親是高雄擔任刺青師，他說13日早上7點半將女嬰送到保家，結果10點多保姆家卻說孩子站起來時跌倒受重傷，他則怒批「我家女兒明明就還不會站」，之後女嬰眼睛出血昏迷不醒，送醫後診斷為腦出血開刀4個多小時，最後因腦壓過高、頭蓋骨蓋不上放棄急救身亡。

女嬰家屬控訴保姆虐待女嬰，PO文中提到事後雙方到醫院，保姆當場承認有大力摔到女嬰。（翻攝自爆料公社）

該名父親在臉書寫下對女兒的話，爸爸永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債，希望有天還能再續父女情，對不起，爸爸來不及振作，找了沒良心的保母顧兩天讓妳受罪，告別式叔叔阿姨們都會到，辦個歡樂告別，好多好多氣球玩具，明天接妳回家，不要去吵鬧的殯儀館，每天讓妳看見我們所有愛妳的人，最熟悉的地方陪妳最後一程，我愛妳非常的愛，我對不起妳，非常對不起妳」。

網紅「鳳梨」吳泓逸也是該名父親的朋友，他在臉書曝光女嬰的診斷證明書，指出女嬰14日上午10點58分到院急診，意識昏迷合併心搏過慢，緊急腦部電腦斷層顯示，左側大面積硬腦膜下出血和極度高腦壓併腦水腫及腦幹壓迫，進行腦部減壓手術，因病情嚴重治療無效，15日凌晨1點38分死亡；鳳梨說「坦白講，我真的不相信跌倒會這樣」。

高雄1名家屬控訴將11個月大女嬰送到保姆家3小時後，女嬰因腦出血、雙眼滲血送醫，最後因腦壓過高搶救無效身亡，女嬰家屬控訴保姆虐待女嬰。（翻攝自爆料公社）

目前高雄市仁武分局已接獲報案，經檢察官會同法醫師初步相驗結果，發現女嬰遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，將另排定期日複驗，檢察官並指示鑑識人員前往相關地點勘驗蒐證，後續將由檢警專案小組調查釐清案發過程。