據《南華早報》、《自由亞洲電台》等媒體報導，美菲軍事高層證實，因新冠肺炎而於2020年喊停的美菲「肩並肩軍事聯演」，將於2022年全面恢復。此外，考慮到強化印太地區的合作關係，以及共組陣線對抗北京的強硬態度，屆時演習將邀請澳洲與英國以觀察員身分參加。

美國印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）出席馬尼阿的會議時表示，美國希望「增加美菲軍演的複雜性與範圍」，故計畫邀請新合作夥伴參加演習。菲律賓參謀總長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）也指出，英國、澳洲與日本是志同道合的國家，可透過觀察員身分參加演習。

佛斯蒂諾還解釋，如果演習在2022年全面恢復，英國可派出「小型分遣隊」到場，加入澳洲與日本的觀察行列。澳洲與日本近年來都以觀察員的身分參加演習。阿基里諾則補充，以觀察員的身分參加有助於未曾參與的國家，了解演習的複雜與籌備工作。

不過，中國大陸外交部發言人趙立堅14日在例行記者會上表示，北京不反對其他國家進行軍演；但希望「不要針對第三方」。

※遊走美中間的菲律賓

在美國、英國與澳洲宣布AUKUS安全夥伴關係，並允諾坎培拉取得核動力潛艦技術。雖然部分東南亞國家憂心AUKUS引發區域軍備競賽；但菲律賓普遍支持該協議，並強調與印太所有國家維持良好的國防關係。

阿基里諾則強調，AUKUS協議將確保整個區域的安全得以維護，並有助於在國際法的基礎上享有航行自由。

在任期初始，菲國總統杜特蒂為尋求與北京建立關係，喊出希望結束與美國的軍事演習。不過，最後演習於2020年取消，是因為新冠肺炎的緣故。

近幾個月以來，因南海問題導致馬尼拉漸漸遠離北京，而回歸與華府的長期結盟關係。事實上，阿基里諾還重申美國願與菲國站在一起，共同對抗威脅，還提到美國將撥款1250萬美元，用於美國在菲律賓軍事基地的項目之上。