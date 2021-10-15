新北市中和警分局在分局3樓禮堂舉辦110年義交人員常年教育訓練，警察局長黃宗仁到場勉勵及感謝所有義交人員。（中和警分局提供）

新北市中和警分局為強化義交人員處理事故能力，並協助相關交通管制工作，在分局3樓禮堂舉辦110年義交人員常年教育訓練，警察局長黃宗仁到場勉勵及感謝所有義交人員。

黃宗仁表示，三級警戒的疫戰持續一個多月，尤其是身處全國重災區的中和警分局，曾關閉4個警察單位，但警察同仁仍勇敢站在第一線，面對有所挑戰，從初始的取締口罩、查緝非法營業場所、管制果菜市場分流、個案疫調分析及失聯者找尋都是警察站在第一線，也特別感謝義交人員常年無私的付出與奉獻，整年度不怕風吹日曬雨淋地疏導交通及傳統市場和疫苗接種站的防疫工作，在各工作夥伴努力下，成為警察最有力的後盾，讓警察能無後顧之憂推展各項交通及治安工作。

義交人員教育訓練課程安排有「交通法令宣導」、「交通事故處理與疏導手勢」、「全民國防及反恐教育」等內容，充實義交人員對於簡易交通事故處理教育訓練，使其不懼於面對事故，以及執勤發現交通事故協助通報、疏導，進而協助排除，減少交通事故產生壅塞，並配合十月份「交通安全月」相關宣導，使義交民力與警方攜手合作，成為警方的得力助手，及民眾交通安全守護使者。