百達翡麗（Patek Philippe）編號5711/1A-014綠面金鷹（Nautilus）不鏽鋼腕表因停產而大賣，甚至在拍賣會翻了十幾倍落槌，卻讓總裁Thierry Stern憂心不已，不僅更加堅定停產金鷹鋼表，且更努力與消費者溝通品牌最引以為傲的製表工藝技術，把主力放在高複雜功能腕表上。

Thierry Stern在媒體專訪中笑說，近日他被客人追著要買綠面金鷹，已經幾乎沒朋友，就連自己的兒子也買不到，得乖乖排隊等貨，但他仍堅持不再生產金鷹鋼表的決定，「我們不想生產過多的單一表款，那會降低該表款的價值，對喜愛百達翡麗的收藏家不利」，「這會導致品牌被外界定型，這不是我們想要的」。

為了怕被定型，百達翡麗近期分波發表新表，5月發布海底探險家（Aquanaut）腕表，6月鎖定珍稀工藝表，以及近日發表了三款高複雜計時碼表，刻意避免正在熱頭上的金鷹表，並以私人賞表活動等方式一再與消費者溝通兩地時區、世界時間、三問、鬧鈴等高複雜功能表，就要讓消費者知道百達翡麗有更多值得下手收藏的好作品，不是只有金鷹。

百達翡麗重視在地市場，2005年推出台北限定編號5110P-014世界時間腕表，將標示時區的「香港」改成「台北」，限量50套早早就被搶購一空。（Patek Philippe提供）

百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒指出，百達翡麗十分重視每個在地市場，總裁都會親自走訪當地觀察市場，了解每個市場的需求，例如一款2005年台北限定的世界時區腕表編號5110P-014，即是專為台灣VIP研發的腕表，將原本標示時區的「香港」改成「台北」，限量50套早早就被搶購一空，原本他自己保留了一只，但挨不過客人的要求，只得從手上脫下來賣給客人，「為客人著想、凡事以客為尊，這正是百達翡麗成功之處！」

百達翡麗編號5231J-001世界時間腕表，掐絲琺瑯彩繪表盤是一大特色，深受藏家的喜愛，231萬1000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗對藏家VIP十分尊重，有些限量的高複雜功能表款甚至只賣給總部認可的藏家，不對外販售，也因此藏家也對品牌的認同度非常高，專業知識也非常豐富。例如一位台灣資深藏家專門收藏百達翡麗的世界時區腕表，非常喜歡跨時區調整時間只要按一下按把的專利設計，不只在台灣買，還遠赴拍賣會標購，迄今已收藏逾50只世界時區腕表。

已經絕版的編號5650G-001腕表具備兩地時間快調裝置與新型Spiromax矽游絲，是品牌最引以為傲的專利技術。 （Patek Philippe提供）

已經絕版的編號5650G-001腕表也是藏家眼中必藏的經典腕表，在製表工藝有兩項重要創新技術，一是兩地時間快調裝置與經過微調的新型Spiromax矽游絲，都是品牌最引以為傲的專利技術。

百達翡麗編號5520P-001兩地時間響鬧腕表，聆聽簧音如天籟般的奢華之音，759萬元。（Patek Philippe提供）

另外百達翡麗三問表和鬧鈴表猶如天籟之聲的音簧，也是認識百達翡麗不可錯過的奢華體驗，這些高複雜功能腕表都比綠面金鷹鋼表值得砸大錢珍藏，苦苦排隊等候。