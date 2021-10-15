新華社報導，大陸全國對台工作系統表彰會議今天（15日）在北京人民大會堂舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席並講話，代表中共黨中央和習近平總書記向受到表彰的對台工作先進集體和先進個人表示祝賀。

汪洋強調，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，要從黨的百年征程中汲取奮進力量，從實現中華民族偉大復興的戰略全局中把準歷史方位，切實擔負起把黨中央對台工作大政方針和決策部署落實下去、把海內外中華兒女促進祖國統一的智慧和力量凝聚起來的政治責任。

汪洋要求，要深入學習貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和在紀念辛亥革命110週年大會上的重要講話精神，拓展學習深度，在對標對表基礎上創造性開展工作，講擔當、講策略、講方法，以過硬的政治判斷力、政治領悟力、政治執行力推動新時代對台工作高質量發展。要保持戰略定力，堅定必勝信心，科學把握形勢變化，有效抵禦風險挑戰，通過扎實有效的工作，為實現祖國完全統一打牢基礎、積累優勢。

汪洋強調，做好對台工作，關鍵在黨，關鍵在人。要加強黨對對台工作的全面領導，完善工作機制，夯實基層基礎，進一步形成做好對台工作合力。要按照新時代黨的建設和組織路線要求，著力打造一支政治過硬、能力過硬、紀律過硬的高素質對台工作幹部隊伍。榜樣的力量是無窮的，要加強對先進典型的宣傳，激勵對台工作戰線全體同志見賢思齊、奮勇爭先，作出無愧於時代、無愧於人民的貢獻。

大陸國務委員王毅主持會議。中共中央黨政有關部門、人民團體和各地對台工作機構負責人260餘人出席會議。會前，汪洋等領導人接見受表彰代表並合影。