范琪斐今天生日，德國老公驚喜現身。（三立提供）

三立財經台iNEWS今（15日）舉辦改版記者會，知名國際新聞記者范琪斐加入主持陣容，主持《Wow！斐姨所思》。當天是她生日，在製作單位秘密邀約下，首次曝光的德國老公帶著地球圖案蛋糕神秘現身，給老婆意外驚喜。除今天是范琪斐生日外，下周也是她跟老公的結婚18周年紀念日，2人日前還特別先慶祝吃頓溫馨晚餐，范琪斐笑說在家跟老公都是各過個，雖然平時有爭執，她也會將離婚掛嘴上，但老公還是會說：「我們是互補的！」令她備感窩心。

《Wow！斐姨所思》主持人范琪斐本身具有超高話題性和網路聲量，再加上20多年駐美資歷，及近年經營Line社群的「Today看世界」節目有成，成為年輕族群及白領菁英中的國際新聞權威領袖。這次為了充實節目內容，范琪斐將運用多年在美中台的政界、新聞圈的厚實人脈資源，以她獨特的觀點，要帶領全台灣的觀眾認識世界，也讓世界看見台灣。

主播王志郁曾在股票市場摔跤，一摔就是500萬台幣不見，可說是從血淚史中鍛煉經驗值，雖然同事們都稱她是小富婆，但當時也是每天罵自己薪水都白賺了。王志郁主持的《錢進大頭條》就是要與觀眾一起來瞭解如何投資致富，她承認自己股票是炒短線的，稱她的節目就是要教觀眾致富，開玩笑說：「如果觀眾沒賺到錢，應該來三立電視跟我道歉。」

至於斜槓主持人邱沁宜已是知名財經主持人，這次節目《錢進新世界》將介紹工作、投資、產業等趨勢，深入淺出地教大家如何避免成為股市中的「韭菜族」。邱沁怡說自己屬於很穩投資型的人，她會分清楚是「投資」還是「投機」，如遇到好時機再加碼，最主要是不貪心，近期雖然經過疫情動盪，邱沁宜坦承自己是有賺到。

三立財經台iNEWS從今年1月1日開始，部分已移頻至CH48，財經台節目也加強內容改版，以成為「台灣財經新聞第一領導頻道」為目標。而從晚間6點起是iNEWS的「黃金5小時」，節目分別有每周一至五晚6點至7時、由資深主播王志郁主持《錢進大頭條》、晚間8點Live播出 范琪斐《Wow！斐姨所思》以及還有晚間9點推出邱沁宜主持的財經談話節目《錢進新世界》。

三立財經Inews換頻全新登場，由范琪斐（中）「WOW！斐姨所思」領軍，還有邱沁宜（左）「錢進新世界」、王志郁（右）「錢進大頭條」三節目全新內容登場，3人15日出席記者會。（鄧博仁攝）

三立財經Inews換頻全新登場，由范琪斐（圖）「WOW！斐姨所思」領軍，還有邱沁宜「錢進新世界」、王志郁「錢進大頭條」三節目全新內容登場，15日舉行記者會對外說明。（鄧博仁攝）

三立財經Inews換頻全新登場，由范琪斐「WOW！斐姨所思」領軍，還有邱沁宜「錢進新世界」、王志郁（圖）「錢進大頭條」三節目全新內容登場，15日舉行記者會對外說明。（鄧博仁攝）

三立財經Inews換頻全新登場，由范琪斐「WOW！斐姨所思」領軍，還有邱沁宜（圖）「錢進新世界」、王志郁「錢進大頭條」三節目全新內容登場，15日舉行記者會對外說明。（鄧博仁攝）