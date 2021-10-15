來得正是時候！長榮航空第6架777F貨機今日下午返抵國門，該架新機經過整備後計畫飛航亞洲及北美之貨運航線，第七、八架777F貨機也預計分別在11、12月交機，未來777F貨機機隊將達八架，將可望緩解目前吃緊的航空貨運需求，也有助於長榮航空未來的營收表現。

長榮航空總經理孫嘉明表示，為因應未來的客、貨運市場變化，長榮航空於去年即與波音公司達成協議，除遞延部份尚未交付之787-10新機交期，並變更其中七架之機型為三架777F貨機及四架787-9 客機。

隨著全球疫苗覆蓋率增加，各國重啟經濟活動之際，新引進的三架貨機陸續交機後，加上第四季為傳統貨運旺季，消費性電子產品如智慧型手機等新品上市，將推升航空貨運市場需求。展望明年在電商需求持續強勁，海運塞港及全球供應鏈吃緊的情況下，貨運運價預估仍將維持在高檔，另因應市場供需，長榮航空亦將機動增飛客機載貨航班及調整貨機航線，以優化航網，持續提升營運效益。

777F貨機是全球最大的雙引擎全貨機，具有優異的節能環保性能，載貨能力達102公噸，滿載航程約為5000海浬，配置與長榮航空現有的34架777-300ER客機所配置的發動機相同，除可降低維修成本之外，也讓公司機隊的發動機維修管理更有效率；在航員調度方面，777-300ER客機的飛航組員只要完成差異課程訓練，即可駕駛777F貨機，因此亦可讓飛行員的人力調度更具彈性。

根據國際航空運輸協會預估，今年全球貨運運量將超越2019年疫情前的水準，明年的貨量預估亦將增長4.9％。長榮航空今年前三季貨運營收新台幣551億元，年增64.8％，載貨量63.1萬噸，年增28.3％，貨運承載率為94.5％。