韓國一名婦女在接種第二劑新冠肺炎疫苗後，出現罕見的視力減退情況。她的視力出現扭曲，看著孩子就會看見他們的臉部扭曲，讓她害怕再睜眼。她的先生因此向韓國青瓦台（南韓總統府）發起請願，期待政府能重視接種疫苗後的副作用，不再有受害者出現。

韓媒報導，一名父親在青瓦台請願網站以「接種輝瑞疫苗打碎了一個家庭的幸福」為題發出請願，如今已獲得近4千名民眾聲援。

在請願書中，請願者指出他們是一個普通的38歲夫妻，有一對8歲的雙胞胎。他的妻子在9月1日接種第二劑輝瑞/BNT疫苗後，左眼出現了視力不正常的情況，看物體會出現扭曲的情況。據了解，她妻子在6月14日接種第一劑AZ疫苗。

在發現視力衰退的情況後，他們先徵詢了當地眼科醫生的意見，但沒有發現任何異常情況。之後又找了約10位專家並且接受治療，過程中她妻子的視力迅速惡化，變得更為嚴重。

他心痛地分享妻子的心聲，表示「再也不敢睜開眼看孩子，因為孩子的臉看來是扭曲的，看起來就像妖精。」他的妻子也因為自己無法照料孩子的吃飯、換衣服等生活起居、沒法看著他們長大而悲傷哭泣。聽著他的妻子充滿絕望的哭聲，這位父親也覺得撕心裂肺。

這位請願者還指出「我們的住家朝南，但在妻子發生上述情況後，家裡的窗簾再也沒拉開過。自己出門也都戴著墨鏡，不敢直視妻子的眼睛。」

在請願書中這位父親指出，他個人的力量微小，很難以證明視力衰退的情況是與接種疫苗有關。但是他作為一家之主、作為父親與丈夫，他會盡他所能。即便所有的醫生都不出面，但是他會透過媒體宣導，期待不會再有像他們一樣的受害者。

他認為政府應該要明確承認疫苗的副作用，並且主動的補償受害者。要開發出可以確認疫苗副作用的方法，並且建立起後續補償的機制。他最後在請願中沉痛的表示「請政府要為那些因為潛在疾病或健康問題而不願接種疫苗的人，提出對策。」

據了解，這一位出現視力衰退的母親，之後還出現過手部麻痺的情況，且伴隨有自體免疫疾病。對此，她也前往大邱的三級醫院進行血液、尿液的檢查，如今還在等待相關結果。

除了他的妻子出現罕見視力衰退的情況，重創了全家人。請願者也指出他的父親也在接種兩劑AZ疫苗後，雙腳都出現腫脹的情況。在請願書的最後他提出了數個問題，包含「疫苗安全嗎？」、「接種疫苗後出現副作用，會有補償嗎？」、「如果（接種疫苗後）終身殘疾，你還會支持嗎？」、「導致一個家庭走向不幸的災難，要如何計算價值呢？」都令人不忍直視。

根據台灣衛生福利部關於嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）網頁中，針對輝瑞/BNT疫苗的簡介，視力受損這一項並沒有列在極常見、常見、不常見、極罕見，或者是目前還不清楚的副作用列表中。