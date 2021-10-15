37歲趙又廷早前憑著電視劇《三生三世十里桃花》成功在大陸演藝圈佔有一席之地，近日忙為與影后鞏俐主演新片《蘭心大劇院》宣傳。他的愛妻高圓圓也沒閒著，被網友捕獲她帶著2歲女兒Rhea與女星江一燕聚會，Rhea的超萌顏值也引爆網友熱議。

大陸網友近日捕獲野生的大陸演藝圈第一美女高圓圓帶著2歲女兒與好友江一燕聚會，影片中一票好友圍在長桌吃飯，大家開心隨著吉他聲鼓掌擺動身軀，而高圓圓則是素顏打扮休閒，溫柔幫坐在腿上的女兒整理頭髮，氣氛溫馨又歡快。

網友捕獲高圓圓帶女兒與好友聚會，意外讓女兒可愛正臉曝光。(取自微博)

高圓圓、趙又廷夫婦平時私生活低調，對女兒隱私更是保護到家，因此這段網友上傳影片也因為難得拍到了Rhea的可愛正面模樣，引爆網友熱議「爸媽都好看孩子就漂亮」、「不知不覺女兒長這麼大了」。

高圓圓早前接受媒體專訪，言談間無一不洩漏與老公的恩愛，直言在人生的排序中，一定把老公趙又廷擺第一位，其次才是孩子與事業。高圓圓還開心分享女兒一直都被說長得像趙又廷，連幫她剖腹產的醫生也跟她說，女兒慢慢就會跟媽媽像了，但高圓圓認為女兒像誰無所謂，大讚女兒像爸爸很可愛。