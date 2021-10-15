基進黨立委陳柏惟罷免案投票在即，雙方都卯足全力，陳本人打出「苦行」悲情牌，在選區徒步尋求支持，但才走完第一天就開始跛腳，對此國民黨北市議員徐巧芯也親自上PTT回應，大酸「走不到十公里就掰咖要怎麼抗中保台」，被鄉民推爆。

陳柏惟苦行跛腳引發PTT鄉民熱議，徐巧芯也親上八卦版曝光政治人物掃街拜票內幕。開頭她詢問大家「陳柏惟說沒有人跑行程用腳走路，所以一天10KM（不到）是苦行，不知道大家相信嗎？」。徐解釋，徒步拜票是每一個政治人物選舉的必備技能，也是應該做的事情，只是過往沒人有臉稱之為「苦行」。

陳柏惟去年底放話要在立院1打35個在野黨立委，沒想到慘被林為洲鎖喉秒殺，引發熱議。(圖／資料照、杜宜諳攝)

徐巧芯說自己選舉前前6天，也曾徒步走超過65公里，在每晚6點到9點走3個小時，最高紀錄一個晚上走12公里，自己選區比陳還小，徒步繞行不只一次。徐巧芯強調，其他候選人不分藍綠一直以來都是如此，自己也沒特別厲害，沒有人會把這種程度的拜票當作是苦行，都認為只是基本功。

徐巧芯幽默表示：「女森如我都可以做到，而且還不會掰咖，不曉得大立委為何會這樣子」。她說，陸戰隊行軍一次就是40到50公里，還是全副武裝，身上背負著25公斤以上的裝備，結果陳柏惟走不到10公里就掰咖，到底要怎麼抗中保台。

徐巧芯說「這就是為何我支持女性徵兵」，因為事實證明，在台灣女性議員如她，都比這位抗中保台的男性立委還能吃苦。隨後附上一張自己選前6天的徒步紀錄，證明所言不假。

文章曝光後數千鄉民在底下推文「朝聖」、「巧芯巧芯得第一」、「人家的抗中保台是口頭喊而已啦」、「打手槍都能掛急診的人 不能要求太多吧」、「軟Q不是叫假的」、「不就標準的台獨吉娃娃」、「別這樣 他已經是抗中保台裡面難得當過兵的」、「進香團阿公阿嬤都比他強好幾倍」，徐巧芯也在推文跟網友互動，繼續酸「說要1打35，結果被林為洲拖走；說要苦行一百小時結果第一天就掰咖，到底要怎麼抗中保台啦」。