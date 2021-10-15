警方查扣到簽賭機台、電腦螢幕、工作手機、點鈔機、現金5萬6200元等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

警方前往平鎮機房搜索，查扣大批贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

20歲尹姓女子與江姓男子夫妻檔，在桃園市平鎮區一處民宅架設「客萊柏」線上博弈集團機房，打著「儲值2000送2000」、「保證出金」等噱頭吸引民眾加入會員簽賭，北市大安警分局循線查緝，將這對年輕夫妻檔及兩名員工逮捕到案，初估短短5個月內已招攬上百名會員，不法獲利上千萬元，懷疑嫌犯還故意不出金詐騙賭客，全案刻擴大偵辦中。

警方調查，懷有8個月身孕的尹女，原在博弈集團上班，今年5月起自立門戶，在平鎮某國中旁以每月1萬8000元代價承租民宅，架設線上博弈機房，成為該博弈集團大桃園地區的總代理，並拉22歲先生一起加入工作。

該博奕集團提供線上百家樂、各國職業運動賽事等簽賭標的，並創設QRCODE個人圖碼及製作高投注量的廣告，吸引民眾加入會員簽賭。嫌犯還號稱保證出金，以時下最新「帶牌」、「代操」方式，邀約會員付費加入群組，提供博奕一條龍服務。

大安分局與桃園大溪分局共組專案小組，經長期蒐證、埋伏監控，鎖定簽賭機房位置，發現門外架設監視器以躲避警方查緝，嫌犯進出都由專車接送，行事極為小心慎密。幹員日前趁員工開門欲進入之際，迅速衝上前控制現場，順利入內執行搜索。

警方當場將尹女夫妻檔等4人逮捕到案，查扣到簽賭機台、電腦螢幕、工作手機、點鈔機、監控器材及現金5萬6200元等贓證物。警方訊後，依賭博罪嫌移送法辦，並持續追查有無涉及詐欺。