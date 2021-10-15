帶頭至花蓮無償修復太魯閣號罹難者遺體的「76行者」團隊召集人陳修將，驚傳涉入殘忍命案！彰化埔心鄉一家摩鐵，15日凌晨傳出有22歲胡姓女子滿身是傷陳屍房內，已明顯死亡，陳修將是報案人，但因全案疑點重重，檢警偵辦相驗遺體後，認為陳男涉有重嫌，說詞交代不清，當場諭令逮捕，送往地檢署由檢察官漏夜複訊中。

40歲遺體修復師陳修將帶領「76行者美容修復團隊」義務替事故罹難者修復大體，而享有盛名，近日他卻帶著22歲胡姓女友入住埔心鄉某汽車旅館，兩人入住同間房多日，不料今日胡女竟滿身是傷，氣若游絲陳屍旅館房間內，送醫宣告不治。

與陳修將一同入住摩鐵多日的22歲胡姓女子全身多處傷痕累累，送到彰化醫院前即已沒有生命跡象，搶救後仍宣告不治。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

檢警獲報前驗屍，陳修將疑似與他人有債務糾紛而低調躲到汽車旅館避風頭，他向檢警表示，他是胡女的男姓友人，但兩人已連續多日住在同一房間，他有事外出，昨14日一早返回旅館後，驚見胡女全身多處傷痕累累，他直到今天凌晨發現胡女不太對勁、沒有反應，趕緊將人送往彰化醫院急救。而胡女在到院前即已沒有生命跡象，急救無效死亡。

檢警調查，陳修將有兒少性交易前科，陳男近日疑與陳姓友人雙方有金錢糾紛，擔心自身安危，8日帶著胡女入住埔心該處汽車旅館，12日清晨換房間；今天凌晨近3時，溪湖警分局接獲彰化醫院通報，有妙齡女子到院前死亡，且身上多處不明傷痕，警方隨即成立專案小組追查，下午相驗後召開偵查庭，當庭逮捕陳男，並解剖胡女遺體釐清死因。