盧秀芳辣晚報

對於高雄市城中城大火釀46命、41傷，高雄巿長陳其邁表示「深切的反省、我也不會迴避我的責任」，時事評論員賴岳謙認為，政治人物承擔政治責任只有一條路，就是下台一鞠躬！

高雄市城中城大火釀46命、41傷，高雄巿長陳其邁被網友翻出過去對台中夜店9死火警，曾要求時任台中巿長胡志強下台，15日上午陳其邁到醫院探視城中城傷者，被問到這事時，他停頓了7秒，才吐15字回應「深切的反省、我也不會迴避我的責任」。

陳其邁今（15）日上午探視傷者，祝早日恢復健康，被問到台中夜店9死火警，曾要求時任巿長胡志強下台，陳其邁表示，這次高雄大火，很多巿民的心情都跟他一樣非常沉痛，但講到「對我而言」時，陳其邁一度猶豫，停頓了7秒後才回應「深切的反省、我也不會迴避我的責任」。

時事評論員賴岳謙在中天電視《盧秀芳辣晚報》節目中指出，政治人物承擔政治責任只有一條路，就是下台一鞠躬。因為政治人物是民選的，當他說出要承擔政治責任的時候，就必須要辭職，這才叫做民選政治人物。當他跟人民道歉認錯，承擔責任，只有一條路走，就是辭職，沒有第二條路。