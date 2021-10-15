「2021寶島歌人會-永成再相逢」於10月23日至12月12日共安排4場演出。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

喜歡聽台語歌的民眾有耳福了，台南市文化局舉辦的2021《寶島歌人會》，10月23日至12月12日將邀請到向蕙玲、方怡萍、喬幼、曹雅雯、吳俊宏、高向鵬、陳隨意、許富凱等歌手，於鹽水永成戲院帶來4場精彩演出，而且免費入場。

台南市長黃偉哲15日下午至永成戲院為活動宣傳暖身，喬幼也獻唱〈思念的海岸〉，黃偉哲歡迎全國樂迷粉絲把握良機，一同來鹽水大飽耳福，並順遊大台南。

文化局表示，《寶島歌人會》精神取自日本時代台灣第一次流行音樂人集會-全島歌人大會，邀請專業藝人以講唱會的演出形式，與觀眾分享藝壇趣事與歌曲，2019至2020年已辦理5季共17場演出，邀請過文夏、林沖、紀露霞、劉福助、澎恰恰、王中平等多位知名藝人參與演出，獲得觀眾熱烈迴響，超過4000人次參與。

「2021寶島歌人會-永成再相逢」於10月23日至12月12日共安排4場演出，文化局精心邀請出身台南的台語歌手與知名藝人搭檔演唱，有「最佳搭檔」向蕙玲×吳俊宏、「歌壇情伴」方怡萍×高向鵬、「情歌對唱」喬幼×陳隨意、更壓軸推出「2021金曲歌王歌后」曹雅雯×許富凱，帶給民眾不同以往的音樂盛宴。

文化局長葉澤山表示，「2021寶島歌人會-永成再相逢」特地在古色古香的永成戲院裡舉辦，能讓民眾感受早期傳統社會在戲院欣賞表演的懷舊氛圍，也提供藝文工作者更多元的展演舞台，向市民傳達市府對老戲院及藝文活動的重視。