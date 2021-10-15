雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市聯手推「移動聚落」特展。（劉秀芬攝）

藝術家蔡宗祐以「神話地理」為主題推出與台南廟會有關的水彩作品。（劉秀芬攝）

串聯雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市4縣市，國內唯一跨越4個行政區的藝術節慶「移動聚落」特展，15日起同步於4縣市各文化中心開展，下午參與開幕式的台南市長黃偉哲表示，雲嘉南本來就是一個共同生活圈，透過這次的移動聚落的展覽，希望未來在文化、市政、縣政上交流能夠做得更好。

台南市文化局表示，為了推廣藝文活動，聚集更多人氣，2016年雲嘉嘉南4個文化局共同組成「雲嘉嘉營劇場連線」，推出「夏至藝術節」備受好評。2020年4縣市進一步聯合策畫「雲嘉嘉營視覺藝術連線」，2021則推出「移動聚落」特展。

文化局副局長陳修程表示，以4縣市主要文化中心、美術館所在地人口數來看，加起來不到百萬人，真正會參與藝文活動人口不到15％，為了吸引愛好藝術民眾，文化局以1日生活圈概念，聯合4縣市推出藝文活動，吸引民眾跨區參與藝文活動，近幾年漸漸看到成效。

策展人邱俊達表示，今年以「移動聚落」為主題，邀請33組國內外知名藝術家展出作品，有「平原的秋天」、「神話地理」以及「雲端電幻物語」3個子題，跳脫「行政」邊界，讓民眾以嘉南平原為核心，重新閱讀北港溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪的「聚落」特性與風景。

這項展覽今天起於台南新營文化中心、嘉義市文化藝廊、嘉義縣梅嶺美術館及雲林縣政府文化觀光處展覽館4地同步開展。另外還有回看工作室以台鐵列車包廂形式的聲音藝術創作《一起搭乘的某個遠方》；阿川行為群的行為藝術表演；Raul Gasque沉浸式繪畫創作工作坊，以活動型態來拓展移動聚落的意涵。