全聯宣布捐贈1000萬元協助高雄市政府救助城中城受災戶 20:442021/10/15 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑑於高雄市鹽埕區「城中城」大樓發生大火，造成46人死亡悲劇，身為「全民超市」的全聯福利中心對此深感痛心與不捨，為協助罹難家屬與傷者一起共度難關，15日宣布將捐贈1000萬元給高雄市政府社會局專戶，指定用於「城中城大樓事故」火災撫卹相關用途，期望能盡一份心力協助受災戶共度難關。 高雄城中城大樓災難 李長榮集團成立志工隊並捐款100萬元賑災 高雄城中城大火 紅十字會提供2萬元急難救助予受災戶 #城中城 #捐贈 #共度難關 #全聯 #協助高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 弱勢悲歌 城中城僅6人有身故保險、9戶投保火險 16:442021/10/15 財經 立法院長游錫堃捐出1個月所得 助城中城傷亡者 15:022021/10/15 政治 「城中城」大火有陸配死亡 指揮中心：可和陸委會協助女兒來台奔喪 14:402021/10/15 生活 財政部公股事業機構捐款2250萬元 協助高雄市城中城大樓大火賑災事宜 14:252021/10/15 財經 城中城惡火奪走46條人命 黃偉哲宣布捐出1個月所得 15:202021/10/15 政治 技師現勘「城中城」後曝現況 工務局：不要靠近大樓 10:352021/10/15 社會 高雄城中城大火釀46死 張其祿要求蘇貞昌赴立法院專案報告 17:032021/10/15 政治 城中城大火 中國信託慈善基金會捐款1000萬元 17:032021/10/15 財經 高雄城中城大火 侯友宜捐出一個月所得拋磚引玉 11:282021/10/15 政治 台中與高雄不分藍綠 盧秀燕：竭盡所能幫忙協助 14:232021/10/15 政治 城中城大火 壽險緊急啟動加速理賠與慰問金 19:092021/10/15 財經 財經熱門新聞 美若支持台獨 就準備打仗吧 - 產業財經 - 旺報 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 美股噴了 殺退2隻灰犀牛！謝金河斷言未來4大變化 - 財經 盛極一時淪為「高雄第一鬼樓」 城中城36年前照片曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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