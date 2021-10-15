全聯捐1000萬元 協助高雄城中城救災 21:102021/10/15 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全聯捐1000萬元 協助高雄城中城救災。圖為全聯實業大樓。（資料照/顏謙隆攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑑於高雄市鹽埕區「城中城」大樓發生大火，造成46人死亡悲劇，全聯身為「全民超市」，對此深感痛心與不捨，為協助罹難家屬與傷者一起共度難關，今（15日）宣布捐贈1000萬元給高雄市政府社會局專戶，指定用於「城中城大樓事故」火災撫卹相關用途，期望能盡一份心力協助受災戶共度難關。 全聯宣布捐贈1000萬元協助高雄市政府救助城中城受災戶 立法院長游錫堃捐出1個月所得 助城中城傷亡者 #城中城 #全聯 #1000萬 #大樓 #共度難關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「城中城」大火有陸配死亡 指揮中心：可和陸委會協助女兒來台奔喪 14:402021/10/15 生活 高雄城中城大火釀46死 竹縣消防局檢查住商混合大樓 12:142021/10/15 社會 陳菊臉書悼高雄城中城大火 他留言：妳的12年幫這棟大樓做了什麼？ 10:002021/10/15 政治 城中城大火受困 老翁苦撐八小時 母女躲陽台喊破嗓同獲救 08:352021/10/15 社會 與城中城結構雷同、從風光一時變鬼樓 中壢財神大樓力拚都更過關 18:002021/10/15 生活 消防員搜救城中城見揪心畫面 罹難者滿臉恐懼背坐門等到死 10:022021/10/15 社會 城中城大火燒出老大樓通病 中市消防局初查類似建物有30處 14:292021/10/15 社會 高雄城中城惡火46死 央視受託協尋後確認：1陸配遇難 14:102021/10/15 政治 高雄城中城大火釀46死 張其祿要求蘇貞昌赴立法院專案報告 17:032021/10/15 政治 高雄城中城大火 民進黨捐100萬協助災後所需 11:182021/10/15 政治 城中城大火 中國信託慈善基金會捐款1000萬元 17:032021/10/15 財經 社會熱門新聞 「76行者」陳修將涉命案遭逮 22歲女友滿身傷陳屍摩鐵 - 社會 女友口鼻滲褐色液體染怪味亡 陳修將否認殺人 送醫畫面曝 - 社會 女嬰雙眼溢血亡 保姆認曾重摔 父悲痛：來生爸爸再還妳債 - 社會 11月大女嬰送保姆家腦出血亡 相驗結果曝光家屬怒批虐殺 - 社會 馬英九控告名嘴陳敏鳳逆轉勝 她要賠60萬元並登報道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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