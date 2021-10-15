投資台灣事務所今日(15)日再添7家企業投資，合計斥資近53億元，包括有台商回台方案3家、中小企業方案4家。累計「投資臺灣三大方案」，共1022家企業，投資金額達1兆3640億元，後續尚有45企業排隊待審。

這次台商回流有新和生物科技、今稜企業及某車用零配件商。中小企業方案有明曜科技、巨琛工業、榮田精機及華豐紙品等。

投資台灣事務所表示，新和生物科技主要做電子束、X光子照射、滅菌確效及輻射質變產品。受美中貿易戰影響，在陸子公司受到衝擊，再加上近年疫情肆虐，用於隔離衣及防護裝備之相關醫療器材滅菌需求攀升，為此計劃斥資逾9億元，在苗栗縣銅鑼科學園區興建輻照滅菌工廠，增設兩條智慧化生產線。

銷售汽車冷卻系統的今稜企業，斥資13億元在苗栗銅鑼中興工業區，增置汽車水箱風扇、汽車水壺及重型卡車水壺等產線與擴充倉儲。早期赴陸投資的某車用零配件商，自美中貿易戰後，將產線移回臺灣，預計未來兩岸採分工製造，讓大陸廠生產中低價位產品，台灣廠則以發展高附加價值產品為主，為此花逾12億元在台南永康區興建廠房。

中小企業方案，則明曜科技投入逾5億元在新北三重區建置下世代智慧研發生產基地。研發自行車E-Bike系統的巨琛工業投入5億元在台中大甲區興建一條龍生產廠房。榮田精機專斥資重金拆除在高雄市湖內原有廠房重建新廠，華豐紙品在彰化全興工業區既有廠房，新建紙箱生產線及AS／RS自動倉儲庫，實現立體化儲存效能。