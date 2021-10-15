韓劇《酒鬼都市女人們》改編自人氣網漫《酒鬼都市少女們》，找來同為女團出身的李善彬、韓善伙、鄭恩地與「Super Junior」崔始源4位年齡相仿的演員攜手合作，講述將「喝酒做為一天的結束」奉為人生信仰的3名女人，無論遇到什麼疑難雜症都先喝再說，事前釋出的預告中，3位女主角展現各種花式喝酒的招數，不計形象搞笑演出醉後失態的模樣，李善彬畫上傻瓜妝，韓善伙將內衣當髮帶，鄭恩地一喝醉就化身小狗倒臥狗屋，瘋狂又無厘頭的表現令唯一男性崔始源都驚呆，直呼：「你們都是酒鬼，太可怕了」。

曾在《法外搜查》中扮演調查報導節目製作人，一遇危險就學馬叫的李善彬，這次飾演綜藝節目企劃安昭熙，比前一次角色更加瘋狂，被旁人稱為「搏命的鬥雞」，這次為準備角色看了原作，發現身邊不少好友也都看過，感受到這部作品的人氣不容小覷，因此努力呈現日常生活裡大家努力生活的模樣，希望能引起共鳴。導演金正植透露拍攝期間為真實呈現喝酒的氛圍，演員們都會適當的喝一點酒，3位女主角喝酒臉紅的模樣全都不是靠化妝，鄭恩地提到：「我喝一點酒就臉紅，很羨慕善伙姐姐和善彬幾杯下肚都看不出來啦」。

去年在《便利店新星》以池昌旭的富二代前女友「劉妍珠」一角引起討論的韓善伙，在《酒鬼都市女人們》中詮釋為酒深深著迷的瑜珈老師韓智妍，常帶著滿身酒氣上課，面對學員詢問如何減重竟直言不諱自爆：「我都靠吃藥」，坦率個性和優雅身段的極端對比十分吸睛。韓善伙談及自己和韓智妍性格相近，「我愛喝酒，酒就像魔法飲料，讓人可以瞬間放下疲累的感覺，溫暖人的心靈，感覺特別好」，平常除了在雨天愛喝燒酒外，其他日子什麼酒都可以，不過隨即澄清自己並非像韓智妍那麼會喝，羨慕劇中角色的好酒量。

睽違4年再度回歸戲劇的鄭恩地，飾演以摺紙為主題的影音創作者姜芝久，為拍攝花了不少時間練習摺紙，開玩笑說透過這次演出找到自己隱藏的新技能在劇中擁有沉默寡言的性格的鄭恩地，遇到好友和酒精便判若兩人，每次喝醉就會以為是小狗，睡在自家院子裡的狗屋，可愛又瘋狂的行為相當爆笑。戲中三位好友見面把酒言歡之餘，各種美味的下酒菜也是劇中亮點之一，鄭恩地接著分享私下最愛的下酒菜明太魚，搭配青陽辣椒拌入美乃滋、醬油作佐料，同時喝著燒啤（燒酒加啤酒），酒量則根據當天狀態會有所不同，侃侃而談的模樣令人彷彿看見劇中的姜芝久。

「萬紅叢中一點綠」的崔始源為貼近劇中綜藝節目PD姜北九的形象，觀察身邊的綜藝PD們常忙到連刮鬍子的時間都沒有，因此決定頂著濃密頭髮和鬍子示人。談及與三位女主角合作，李善彬最讓他感到不一樣，原以為是女人味十足，沒想到卻格外灑脫，韓善伙就是如外表般開朗、美麗，鄭恩地則是非常男孩子氣，有機會一起演出非常愉快。4位演員透過合作培養出好交情，日前還為10月生日的韓善伙慶生，李善彬也在殺青當天嚎啕大哭，足見「酒伴們」間的關係深厚。該劇23日起，每週六於愛奇藝國際版APP及iQ.com上線。