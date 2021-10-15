大多數人在小學時期都有經歷過「蟯蟲檢查」，而現在的小孩也一樣會遇到！知名網紅「宅女小紅」除了是人妻也是人母，大兒子已經是小學生，近期剛好有蟯蟲檢查，但她注意到兒子黏完蟯蟲檢查貼紙後，疑似不敢上廁所，還特地跟她報告想大號；原來宅女小紅的兒子以為貼紙把肛門封住，讓她快笑歪，也釣出不少網友蟯蟲檢查的回憶。

宅女小紅今（15）日早上在臉書粉絲專頁分享大兒子的有趣經驗，因為上小學的大兒子日前進行蟯蟲檢查，讓她不得不讚嘆，「就算課本變了學制變了，還是無人能撼動蟯蟲小圓貼的地位」，沒想到40年前怎麼黏現在也還是一樣；她昨（14）日替大兒子黏完蟯蟲圓貼後，今晚吃飯時他突然報告自己想大號，讓她很疑惑。

她聽完兒子的話就叫他趕快去上廁所，但兒子卻面有難色地表示，「可是你（妳）要把我屁股上的貼紙拿下來」，她得知兒子不自己去大號的真相都快笑爆，不禁大膽猜測，「原來他一直以為我封住了他肛門，該不會在學校忍了一天吧」。

不過，因為兒子做蟯蟲檢查也讓宅女小紅爆料自己過去太有羞恥心，她想到小時候覺得肛門是很私密的部位，不想黏給別人看，所以用圓貼黏了手臂就交出去，但長大後想了想，「如果當時我其實有蟯蟲一直沒處裡，會不會長到像《沙丘》那隻那麼大呢」。

宅女小紅兒子的蟯蟲檢查也勾起不少網友童年回憶，「以前國小時，有遇過同學把透明膜帶來學校時，裡面裝的是大便」、「尿液檢查也要力拚顏色淡如水」、「我也才剛幫兒子黏完，兒子也以為貼紙一直在屁股上面」、「想到當初在講台老師幫我們黏」。