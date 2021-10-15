日前有漫畫家在臉書以插畫呈現夫妻「口含兒子生殖器」的畫面，引起軒然大波，台北市婦幼警察隊也舉美國樂團在1991年發行的音樂專輯封面上，有嬰兒在水中全裸的照片，30年後該嬰兒長大後卻向樂團控告兒童性剝削的案例，提醒民眾在拍攝嬰幼兒裸體照片時，應謹慎小心以免觸法。

警方表示，不論成人或是嬰兒都應享有「身體自主權」，但嬰兒無法表達意願，只能依賴父母等代為行使。為了保護嬰幼兒的身體隱私，婦幼隊呼籲家長們拍攝嬰幼兒裸體照片時，在上傳網路分享前，應先行檢視內容是否有不雅或違反善良風俗的行為，除了慎防有心人士下載散布，也要避免孩子在日後的身心靈成長有負面影響。

警方指出，盜用他人嬰幼兒的照片或影片，如果內容為「兒童及少年性剝削防制條例」所規定的「性交」、「猥褻」的程度，就會有「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品」的刑責，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

律師朱容辰指出，如果相關照片不涉及猥褻、性交的內容，以目前的司法規範，雖尚不致於構成刑責，但是有可能會在嬰幼兒成長後，主張人格權受侵害，是有機會向法院主張除去的，且依最高法院的見解認為，民法對於人格權的侵害，請求除去其侵害之權是無時效限制的。