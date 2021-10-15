高雄鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生惡火，火勢之大歷時4個小時才撲滅，釀下嚴重傷亡，有網友認為，這次火災會這麼嚴重，主要是這棟大樓為住商混和建築，且商用區域還廢棄多年，導致火勢在廢棄區域蔓延速度大增，因此住商混和的盡量避免，危險性要高出很多。

1名網友在PTT房屋版發文分析，這種老大樓最重要的問題有2點，分別是住商混和建築，且商用還是棄置狀態，除了7至11樓是有住戶居住的住宅以外，1至6樓的商用區域，除了外環面向馬路，可能有店家使用以外，其他盡數廢棄。

原PO進一步說明，30幾年前的裝潢多為木工，又因廢棄多年而堆滿雜物，導致這場大火一燒就是好幾個小時；此外，他從照片判斷，火災主要在商業區延燒，上面住宅有在使用，再加上水泥隔間，火勢比較不會蔓延到住宅區。

判斷老舊大樓的火災危險性，需要特別注意廢棄商用空間有多少，原因是純住宅大樓即便環境再糟，都會有人住，都會有使用率，舉例來說，先前台北KTV、台中夜店都是發生在商業區域，衛爾康餐廳大火也是許多人逃離餐廳不及而發生不幸，但若是發生在純住宅大樓，火災侷限性就會很小，因為本身有在使用；而這次燃燒面積比上述事件都要大很多，因為這些商業空間廢棄無人使用，1到6樓不停延燒，才會讓這次火災不斷蔓延。

原PO表示，火災很容易發生在商業空間，而廢棄的商業空間危險度要更高，若依危險程度依序為廢棄商業空間、營業中的商業空間、沒人住的住宅、有人住的住宅，有鑑於此，純住宅型大樓單純許多，住商混和應該盡量避免，危險性高很多。

貼文曝光後，許多網友看了回應，「 重點在這些商業空間不管理又開放，治安死角，管理加維護永遠是重點」、「超有用知識」、「推，長知識」、「感謝分享，長知識」、「房屋專家」、「有廢棄商區的大樓，絕對不碰」、「專業推」。