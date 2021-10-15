後疫情時代來臨，習以為常的生活模式被徹底翻轉，華南金融集團建構完善的數位金融環境，為民眾提供無所不在的便捷服務，像是華南銀行「SnY數位帳戶」，可以慵懶的坐在家中，輕輕鬆鬆完成線上申辦，透過聰明儲蓄功能還能兼賺好康優惠；AI人工智慧當道，華南銀行智能理財「好基智」服務，以獨家的AI技術智能化的分析市場資訊，並挑選出合適的基金，也是首家可用信用卡扣款智能理財，輕鬆投資之餘可享延後付款的好處。華南永昌證券也提供多元化的電子交易平台，坐在家中也能輕鬆完成選股、看盤、下單，除此之外，透過海外複委託的交易功能，還能24小時不間斷的布局全球市場。

除了儲蓄及投資理財之外，聰明消費也是後疫情時代的顯學，刷華南銀行「Rich+富家卡」消費還可以獲得儲蓄點數回饋，讓你的每一筆消費都超划算。華南金融集團也響應政府「都更危老」政策，由華南銀行與華南金資產攜手成立都更危老華南隊，實現舊屋換新屋的夢想，從整合諮詢、規劃設計、信託融資、發包興建、營建管理，一直到交屋售後服務，全部都由華南的品牌來提供服務，是目前市場上唯一的正港一條龍。選擇「都更危老華南隊」，輕鬆重建無負擔，開心入新厝。

華南金融集團舉辦「樂FUN華南 幸福零距離」好玩好禮3重奏系列活動，特別規劃「幸福人生大富翁」線上互動單元，將金融知識化繁為簡，透過寓教於樂的線上遊戲，為民眾建立財商觀念，協助民眾輕鬆認識各式金融商品的服務。活動至10月31日止，快揪親友一起同樂、答題闖關Play、豐富大獎帶回家，並從遊戲中學財商，增加投資理財察覺力。

活動期間每購買一項指定產品並達交易門檻，即可獲得乙次抽獎機會，獎項包括iPhone手機、iPad Air、Philips空氣清淨機、Dyson吸塵器、Apple Watch及超商禮券等多樣大獎，若購買二項(含)以上指定產品並達交易門檻，還可再獲抽萬元禮券機會。活動只到10月底，有興趣的民眾一定要把握機會，早起步、穩投資、聰明理財還可以順便把大獎帶回家。

「好玩好禮3重奏」好評不斷，更多遊戲說明請參照「樂FUN華南 幸福零距離」活動網站。