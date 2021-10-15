宋柏緯、?te壞特15日出席「Monster5怪物職⼈得獎名單公布之夜」，2人熱愛音樂，開心相約一起創作新歌。宋柏緯許久未公開露面，表示先前原訂參與戲劇開拍，因為疫情先暫緩，他與女友王淨交往2年，愛得低調，被問及可以公開聊感情？他大方認愛王淨：「可以聊，一直都是這樣。」

宋柏緯久未公開露面，被問王淨在事前有特別提點和加油打氣？他笑說不需要提點，還是有以前的一些小經驗。?te壞特自爆之前就很欣賞宋柏緯，一看到本人更被電到，當場邀約宋柏緯來助陣MV，宋柏緯義氣一口答應，至於MV尺度？宋柏緯害羞說因為曾挑戰過大尺度戲劇，願意為藝術3點全露，隨後也自虧：「但不知道會不會幫妳打到歌？ 可能點閱只有100。」壞特打趣直喊：「一定是破千萬點閱。」

在活動上，眾人替壞特謀福利，讓她跟宋柏緯深情對看10秒，她內心小鹿亂撞。壞特近來正忙創作新歌，還被公司下「禁愛令」持續到明年才解禁，她樂觀說沒關係，反正身邊也沒有好姻緣，現在私下只會跟好友去Gay bar，幾乎是零桃花。

宋柏緯一身帥氣出席「Monster5怪物職⼈得獎名單公布之夜」。（style master提供）