近年物價上漲，經濟活動又受到疫情影響，讓不少民眾叫苦連天。不過，一位民眾表示，日前下班時經過一家清粥小菜，「4菜1肉」的便當竟然只要60元！老闆娘給配菜也相當大方，直接裝到「爆盒」，蓋不起來。這也讓該民眾當場眼眶泛淚，直呼「這樣怎麼賺錢？」

原PO近日在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，他住在新北市，下班時經過一家清粥小菜，看到是一位老太太開的，便順手點了4樣菜、1份肉、1碗飯，在拿到便當的當下，原PO瞬間眼眶泛淚直呼，「以為是我阿嬤在幫我裝的便當！」

「那個便當，整個爆開蓋不起來…..」原PO表示，「白飯炸掉、配菜炸掉、肉炸掉」，但老太太只跟他收60元！他並不在意價格的多寡，在意的是這樣怎麼賺錢？原PO最後坦言，「突然心酸酸的」、「突然想阿嬤」，同時也透露，這家清粥小菜位在新北市中和區和平街，靠近南勢角捷運站。

對此，網友也激動表示，「這太誇張，還不買爆」、「好佛啊…佛心的便當」、「看起來好好吃太便宜了…都餓了」、「好誇張，爆盒了。那個肉滷的顏色就是好吃的那種」、「你是不是長得像她寶貝孫子」、「這樣60真的很難賺」、「阿嬤人真好！有機會多多照顧」。