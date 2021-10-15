板橋林家花園「光映綺想曲」2021光影藝術展今晚開幕。（新北市文化局提供）

板橋林家花園「光映綺想曲」2021光影藝術展今晚開幕。（新北市文化局提供）

板橋林家花園「光映綺想曲」2021光影藝術展今晚開幕。（新北市文化局提供）

板橋林家花園為「板橋府中美學示範基地」專案示範點，10 月光雕3.0全新進化，推出「光映綺想曲」2021光影藝術展，今（15日）晚新北市副市長謝政達到場主持開幕典禮，為感謝新北市基層醫護同仁扛起防疫重任，特邀基層醫護代表至現場觀賞全新林園光雕秀。

謝政達表示，新北市基層醫護同仁日以繼夜堅守崗位，使疫情獲得控制，實體藝文活動得以重新舉辦，是新北市安居樂業的幕後英雄，今天特別邀請請基層醫護代表一同為林家花園光影藝術展揭開序幕，更藉此機會向所有的醫護人員表達最深的感謝，也象徵防疫新生活下藝文活動不缺席，期待透過文化光影展現新北力量。

新北市文化局表示，連續舉辦3年的光雕秀已成為林家花園品牌活動，今年更隆重推出「光映綺想曲」2021光影藝術展，策展人邱誌勇為主策劃，主展區來青閣光雕秀，搭配林園各展區衛星呈現跨域科技光影體驗，將林家花園美學重新詮釋，持續創新提供民眾更多元的文化體驗。

開幕特別邀請編舞家王宇光偕同「三缺一劇團」及DJ鄭各均，搭配由台灣知名數位音像創作者葉廷皓製作最新光雕秀，以肢體表演、臨場音樂演奏等，創造藝術科技感的光雕秀表演。

此外，展期間也推出《古城尋跡之微光夜宴》實境解謎專屬限定體驗活動，以林園豪門大宅為背景的實境解謎遊戲，結合古裝體驗、解謎遊戲、沈浸互動表演、飲食饗宴以及光雕秀的全方位沉浸式體驗，讓民眾深歷其境，穿越時空體驗古蹟人文風情。

文化局強調，今年因應防疫加開夜間預約入園梯次，希望所有市民朋友在安全防疫前提下一同共襄盛舉，結伴預約夜訪林園，來體驗一場虛實交錯的光影響宴。展期自即日起至明年1月1日，周一至周日上午9時至下午5時，主展區光雕秀於展覽期間每周五、六夜間開放至晚間9時。