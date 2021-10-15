中國與俄羅斯14日下午在俄羅斯彼得大帝灣附近海域展開了兩國間規模最大的聯合軍事演習「海上聯合-2021」，演習目的在鞏固發展中俄全面戰略協作夥伴關係，加強雙方戰略互信，並提高兩國海軍共同應對海上安全威脅與維護地區和平穩定的能力。

據大陸《解放軍報》指出，這次演習中俄雙方分別在各自編隊指揮艦開設聯合導演部，由中國人民解放軍北部戰區海軍副司令員柏耀平和俄羅斯太平洋艦隊濱海混合區艦隊司令卡班佐夫共同擔任演習導演。

參加中俄「海上聯合-2021」的中方艦艇柳州艦航行中。（圖／解放軍報）

報導說，本次演習是中俄兩國海軍年度計畫安排，雙方派出了多型艦艇、固定翼反潛巡邏機、艦載直升機等，主要進行通信演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛等課目展開演練。中方萬噸級驅逐艦、反潛巡邏機等多型平台首次出國參演，雙方還將使用多種新型武器彈藥開展實際使用武器演練。

參加中俄「海上聯合-2021」軍事演習的中方水面艦艇在向預定海域航渡途中編隊。（圖／解放軍報）

中共海軍新聞發言人劉文勝表示，「海上聯合」系列演習是中俄雙邊框架內規模最大的海上演習。目的除鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，並加強雙方戰略互信外，同時也深化友好務實合作，錘煉部隊實戰本領，提高兩國海軍共同應對海上安全威脅、維護地區和平穩定的能力。

報導指出，中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習開幕式，分別在中俄海軍南昌艦與響亮號新型護衛艦上舉行。中國人民解放軍北部戰區海軍副司令員柏耀平與俄羅斯海軍太平洋艦隊濱海混合區艦隊司令卡班佐夫，通過通信系統分別致辭，聯演正式拉開序幕。