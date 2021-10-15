15日起開放店家到銀行、郵局、農漁會、信用合作社等逾6200個據點兌領。(郭吉銓攝)

15日起開放店家到銀行、郵局、農漁會、信用合作社等逾6200個據點兌領。(郭吉銓攝)

第11輪BNT疫苗15日開打，台北市花博接種站人潮不若以往擁擠，民眾依序排隊進入，台北市10月22日起開放夜間接種，讓上班族有更多選擇。（張鎧乙攝）

第11輪BNT疫苗15日開打，台北市花博接種站人潮秩序良好。（張鎧乙攝）

民眾依序到台北市花博接種站接受施打，其中不乏外籍人士。（張鎧乙攝）

以色列及印尼的新冠肺炎疫情已過高峰且明顯下降，自17日0時起，調整自該2國入境旅客的檢疫措施，在桃園機場入境管制區，剛下機的旅客準備通關入境。（范揚光攝）

振興五倍券自上路以來已滿一週，經濟部統計，紙本領取人數逾1220萬人、數位綁定人數也持續增加，超過407萬人，兩者合計逾1628萬人。台灣銀行15日也開放店家兌領紙本五倍券，只須填好五倍券兌領單交給櫃檯人員，金融機構就會把兌領款項直接存入帳戶。

第11輪BNT疫苗15日開打，台北市花博接種站人潮不若以往擁擠，台北市規劃10月22日起開放夜間接種，讓上班族有更多選擇。另外，中央流行疫情指揮中心表示，以色列及印尼的新冠肺炎疫情已過高峰且明顯下降，自17日0時起調整自該2國入境旅客的檢疫措施。