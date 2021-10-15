振興五倍券自上路以來已滿一週，經濟部統計，紙本領取人數逾1220萬人、數位綁定人數也持續增加，超過407萬人，兩者合計逾1628萬人。台灣銀行15日也開放店家兌領紙本五倍券，只須填好五倍券兌領單交給櫃檯人員，金融機構就會把兌領款項直接存入帳戶。
第11輪BNT疫苗15日開打，台北市花博接種站人潮不若以往擁擠，台北市規劃10月22日起開放夜間接種，讓上班族有更多選擇。另外，中央流行疫情指揮中心表示，以色列及印尼的新冠肺炎疫情已過高峰且明顯下降，自17日0時起調整自該2國入境旅客的檢疫措施。
振興五倍券自上路以來已滿一週，經濟部統計，紙本領取人數逾1220萬人、數位綁定人數也持續增加，超過407萬人，兩者合計逾1628萬人。台灣銀行15日也開放店家兌領紙本五倍券，只須填好五倍券兌領單交給櫃檯人員，金融機構就會把兌領款項直接存入帳戶。
第11輪BNT疫苗15日開打，台北市花博接種站人潮不若以往擁擠，台北市規劃10月22日起開放夜間接種，讓上班族有更多選擇。另外，中央流行疫情指揮中心表示，以色列及印尼的新冠肺炎疫情已過高峰且明顯下降，自17日0時起調整自該2國入境旅客的檢疫措施。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。