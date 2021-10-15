華梵大學董事長悟觀法師（左）與佛教藝術學系李蕭錕教授舉行筆記書發表會。（華梵大學提供）

華梵大學出版2022年禪師攝影月曆，開啟「由藝入佛」創新之舉。（華梵大學提供）

華梵大學董事會今（15）日舉辦創辦人曉雲導師禪寂17周年紀念會，董事長悟觀法師也與美術系創系主任李蕭錕教授共同發表《風梳夢影稀》、《鳥鳴伴風鈴》筆記書，以及國內第一本「禪師攝影月曆」來紀念創辦人曉雲導師。董事長悟觀法師書中與月曆呈現的文字和影像，彷如出世間的無聲法語，震撼人心，更展現了一位行者日常生活各個角落無一不是禪修，開啟「由藝入佛」的創新之舉。

曉雲導師是集佛學、藝術、文學、教育、哲學於一身的般若禪行者，發願不建寺院、不任住持，終身以教育為職志，傳為美談，1990年創辦華梵工學院，後改名為華梵大學，成為國內第一所佛教界創辦的大學，也是至今全臺唯一非寺院僧團創辦的佛教背景大學。

曉雲導師於2004年10月15日禪寂，華梵大學董事會校覺室特地於今（15）日舉行一系列的紀念活動，除了帶領教職員與學生向曉雲導師捻香致敬，並首度在校內舉辦「創辦人法語書法比賽」，共吸引一百五十餘名教職員、學生與校友參賽，大家沉浸在人書合一的禪境中，藉由書法體會曉雲導師的「覺之教育」理念，成果令評審相當驚艷。

此外，紀念會並有教職員生古琴表演、曉雲導師清涼歌曲合唱，以及董事長悟觀法師精心策劃的茶席品茗，華梵大學兩位前校長高柏園教授、李天任教授，以及教育部前政務次長林思伶教授等人亦出席紀念會，與滿場的師生共同追憶曉雲導師行誼，會場氣氛熱絡溫馨。

特別值得一提的是董事長悟觀法師與佛教藝術學系李蕭錕教授的筆記書《風梳夢影稀》、《鳥鳴伴風鈴》簽書會，以及「董事長禪師攝影月曆」發表會，雋永唯美的文字、插畫與照片，配上特選的紙張與一流的設計，讓眾人歷經一場心靈藝術饗宴。

悟觀法師也分享〈三眛常寂〉的拍攝過程，是將畫有十八羅漢的茶碗放在竹桌下，整個人蹲下身，才拍攝出夕陽透過竹子縫隙灑落的感覺。她感恩大自然帶給自己生命的養分，讚嘆佛教藝術的最高境界是慈悲與智慧，而恩師曉雲導師就是「慈悲與智慧相生」的人格典範，從藝術家的生命底蘊衍生出禪家與教育家、哲學家，雖然很難超越，但她還是要一階一階的跟上去。

華梵大學林從一校長讚嘆「禪師攝影月曆」有如心靈處方，展現的型態更是「由藝入佛」的創新之舉，具有強大的社會、文化意義與療癒功能；兩本筆記書大量留白與禪語、禪畫的風格，也能引導大眾書寫自己、認識自己，進而自覺、覺他。