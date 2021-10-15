高雄市鹽埕區城中城大火造成46人不幸死亡，對於國民黨要求陳其邁下台的議題，台北市長柯文哲酸「我看昨天晚上call in節目也都沒有在討論啊」。網友回應，「阿北真誠實，塔綠班就是垃圾」！

高雄市鹽埕區城中城社區14日清晨發生大火，釀46人不幸罹難後，台北市長柯文哲今（15）前往西寧國宅視察，對於國民黨要求陳其邁下台的議題，柯文哲酸「我看昨天晚上call in節目也都沒有在討論啊」，結論是這樣，也不用一直講下台，先把事情解決比較重要。媒體追問會覺得雙標嗎？柯文哲回稱「那是你講的，我麻痺了」。

柯文哲也說，去年到今年一整年時間，把台北市大樓的公安一樣一樣做檢查，每個縣市政府，面對問題是解決問題第一步，把所有問題列出來。他表示，錢櫃大火到現在一年半，包括送立法院、送市議會的，還有一些法令還沒審過，行政命令可以解決的已解決一大堆。

對於柯文哲酸call in節目沒有在討論陳其邁下台一事，PTT網友表示，「阿北真誠實，塔綠班就是垃圾」、「如果是藍營執政，黨媒早就撲天蓋地咎責了」、「10年前的陳其邁自己嗆失火市長要下台」、「綠媒一片粉飾太平，感覺真的很噁心，死46人絕對不會檢討黨」、「綠色是安靜的顏色」、「塔綠班不倒，台灣不會好」！