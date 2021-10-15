統一獅隊與富邦悍將3連戰首戰，靠著先發投手布雷克7局無失分好投帶領，加上林安可、李丞齡都相繼開轟，以3比0勝出，中斷近期2連敗，持續暫居下半季龍頭位置。

今天雙方都推出洋投先發，獅隊由布雷克先發，富邦則由羅力應戰，前3局雙方都未能得分，4局下1出局後，林安可掌握住機會，敲出右外野陽春炮，本季第13轟出爐，助隊先馳得點，在全壘打綁上獨居第2。

5局下首棒上場的李丞齡也從羅力手中開轟，敲出左外野陽春炮，生涯首轟出爐，助隊取得2比0領先。6局獅隊則靠安打、戰術推進攻佔得點圈，林安可再補上適時安打，打回第3分。

布雷克用101球主投7局，投出5次三振、2保送，被敲5支安打、無失分，奪下本季第15勝，再度超車中信兄弟德保拉，獨居勝投王。富邦羅力同樣主投7局，投出5次三振、2保送，被敲5支安打但有2發全壘打成為重傷害，吞下本季第7敗（另有7勝）。

富邦悍將羅力。（富邦悍將提供）

統一獅隊林安可。（統一獅提供）