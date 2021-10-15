高雄舊城區曾經繁華而如今破落多年的大樓因為一場惡火瞬間奪走了46條人命，大多數是社會底層民眾。蘇偉碩醫師砲轟，高雄市歷年和現任的市長都應該辭職以示負起政治責任！蔡總統應向死傷者和全民公開道歉！行政院長應即刻向蔡總統請辭！

蘇偉碩醫師文章開頭就痛批，第一時間，市政府各機關已經把法律責任和行政責任推得一乾二淨！第一時間，在高雄執政二十年的民進黨籍立法委員也不忘提醒民眾，有兩年是一年前被傾全國之力罷免的市長要負責的！

蘇偉碩醫師直言，他完全同意這位執政黨籍立法委員的意見，這一場死傷慘重的大火，政治責任應該由歷年執政的市長們和現任的市長來承擔！高雄市歷年和現任的市長都應該辭職以示負起政治責任！

此外，他認為，已經完全執政五年的蔡總統，更應該為這場可以避免的大火，向死傷者和全民公開道歉！而執掌全國政策決定和監督各縣市地方自治的行政院長，當然也不應該再藉詞戀棧，應即刻向蔡總統請辭，以示蔡總統的改革決心與道歉的誠意！

蘇偉碩醫師說，這些就是一個民主共和國和責任政治體制該有的既定慣例，無需法律規定，而是擔任公職的政治人物是否尊重民主精神的體現而已！

他強調，如果做不到，這便不是一個值得尊重的國家，也沒有抵禦外侮的能耐了！