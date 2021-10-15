全球晶圓代工龍頭台積電14日繳出今年第三季財報，整體業績給出超乎外資預期的表現，就連第四季財測，認為營收與獲利將再創新高，毛利率也持續改善上揚，讓許多外資紛紛喊買，今年下半年以來持續看壞半導體前景的摩根士丹利，維持台積電股票評級「中立」，目標價580元。

台積電公布第三季財報，合併營收4146.7億元，季增11.4%、年增16.3%%，創新高紀錄；單季稅後純益1562.6億元，季增16.3%，同樣創高，每股純益6.03元，毛利率升至51.3%，接近財測高標，受惠於更好的後段製程獲利能力及技術組合；營業利益率41.2%，表現也優於預期。至於第四季財測，合併營收將達154-157 億美元，季增 3.5-5.5%，續創新高紀錄；毛利率估達 51-53%；營益率 39-41%；以美元計價，全年營收將成長 24%。

台積電指出，該公司的獲利能力6個因素主要是：領先的技術發展和量產、產品定價、降低成本、產能利用率、技術組合、以及不可控的匯率。台積電認為，長期維持50％以上毛利率是可達成的。台積電指出，在5G和HPC相關應用的產業大趨勢下，半導體潛在需求面臨結構性提升，為了滿足未來幾年對先進製程和特殊製程需求不斷提升的情況，2021年資本支出約為300億美元。

台積電也說明，該公司技術領先地位，掌握對於領先業界的先進製程及特殊製程技術的強勁需求，預計2021年、2022年將維持產能緊繃。但摩根士丹利認為，台積電調漲報價眾所皆知，但仍認為邏輯晶片已經步入下行循環，導致客戶砍單，成為台積電2022年盈利主要風險，也不利於台積電維持高本益比。

摩根士丹利認為，不能排除庫存修正的可能性，以2019年第一季為例，當時面臨智慧型手機與挖礦機訂單減少情況，台積電營收季減20%，預期2022年第一季也會有同樣情況。

時任台積電財務長何麗梅就在2019年首季財測指出，由於大環境景氣不佳，供應鏈庫存水位過高等問題影響，預估台積電當季營收季減21.9%~22.9%，創下2008年金融危機以來單季衰退第三高。當時台積電除了面對智慧型手機需求下滑，還有光阻劑異常事件，導致晶圓報廢數量多過預期，台積電事發後預估，當季營收減少5.5億美元(約170億元新台幣)，財測營收下修4%，每股盈餘(EPS)減0.42元，全年EPS減0.08元。

台積電2019年第一季合併營收最終落在2187億元新台幣，年減11.8%，季減24.5%，稅後純益及每股盈餘則均季減31.6%，稅後純益年減38.6%。台積電當時說明，受到全球經濟環境衰退導致終端市場需求減弱、客戶因應半導體供應鏈庫存過剩的情況而調整庫存、以及高階行動裝置產品的季節性因素等影響，光阻劑異常事件對2019年第一季營收淨影響，約3.5%。

不過，仍有外資看好台積電前景，市場雖浮現庫存、產業循環見頂等疑慮，但在各項產品需求強勁、晶圓代工擴產速度有限等因素下，里昂證券、匯豐證券以及瑞銀皆給出台積電股票評級「買進」，目標價分別為825元、730元、710元；摩根大通、麥格理證券、瑞士信貸給出台積電股票評級「優於大盤」，目標價分別為800元、785.3元、700元。

至於高盛證券在法說前夕，給出台積電合理目標價1014元，為外資圈最高者，花旗環球證券930元居次，但在樂觀情境分析下，最高來到1180元，加上Aletheia資本對台積電目標價1000元，市場對於台積電甚至是晶圓代工市場偏多看待。