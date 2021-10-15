鵬管處主辦「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華」，將於16日晚上7點10分邀請紙風車劇團在枋寮國小演出《巫頂環遊世界》。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

鵬管處主辦「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華」，將於16日晚上7點10分邀請紙風車劇團在枋寮國小演出《巫頂環遊世界》。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

鵬管處主辦「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華」，將於16日晚上7點10分邀請紙風車劇團在枋寮國小演出《巫頂環遊世界》，屆時將帶來一場結合音樂、黑光、魔術、特技與大型布偶的奇幻兒童劇，為屏東觀光帶來一股暖流。

鵬管處表示，為打造屏東觀光圈品牌、行銷區域觀光旅遊，特別規畫「白天遊枋寮經典小鎮、晚上親子共賞紙風車演出」遊程，希望將藝文結合區域觀光，整合屏東縣豐沛的產業資源，發揮屏東觀光圈產業的能量，讓更多住在台灣的人們了解這片土地有多美好，原來「屏東這麼有藝思」！

鵬管處指出，本次活動邀請到紙風車劇團在屏東枋寮國小演出，帶來深受小朋友喜愛的《巫頂環遊世界》劇碼，由巫頂帶領大家到中美洲聆聽〈牛蛙愛唱歌〉，到魔法世界看巫頂賴床的故事〈起床號〉，接著一起去馬里亞納海溝經歷〈小芬小蓮海底歷險記〉，最後看巫頂如何用〈神奇黑光棒〉變出各種不同角色和圖像，滿足孩子天馬行空的想像，充滿想像力的活潑角色與劇情，邀大朋友、小朋友一起與巫頂環遊世界。

鵬管處說，除了跟著巫頂環遊世界以外，白天大小朋友更可以先走訪位於屏東平原南端，典型「山海間村落」的枋寮鄉遊玩，如觀海樓、東龍宮、保安宮，還有枋寮漁港滿滿的海鮮美食。

此外，還有由鵬管處邀請屏東觀光圈精選珍珠特色店家合作的「屏東好好市集」，如長安製麵、佳冬鄉農會、一把皂、陳家蜂蜜、青檸合作社、可可雅米巧克力工坊及一芳海苔醬等，從生活選物、文創工藝和屏東縣優質的農特產品伴手禮，讓民眾可一次購足。

另外，鵬管處更加碼好禮措施，民眾當日於「屏東好好市集」使用振興券或現金累積消費滿500元整，憑集額卡即贈送限量喔熊帆布水壺袋一個（贈完為止）。

鵬管處強調，近期疫情終於趨緩，邀請紙風車劇團來到屏東，期盼帶給屏東的孩子一個快樂而充實的藝術饗宴，但也同時呼籲民眾務必遵守防疫規範，全程佩戴口罩，落實實聯制等規範，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。