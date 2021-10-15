如何建立深刻的親密關係？相信這是對於現代人的挑戰，到底要怎麼做才能讓雙方都感到滿意、感情關係順利升溫呢？感情關係最重要的是彼此都享受與對方相處的點點滴滴。命理師沈嶸本次就要帶大家用生命靈數分析「1-9號人最重視感情關係的哪個部分」，讓你的親密關係更加幸福快樂。

生命靈數計算指引。

▍命數1：

條件優質 勇敢表達心意

1號人喜歡直接明確的情感表達，人家說「曖昧是愛情中最美的時期」，1號人可不吃這套，他們最不喜歡花力氣去猜測別人的心思，喜歡就表現出來，不喜歡就不要浪費時間，因此他們對曖昧非常難以適應。1號人喜歡的類型除了要能勇敢表達情感，另外還要有不會太差的基本條件，如：外表乾淨、個性好、學識高等，你不一定要有很優秀的條件，但最起碼要在基本水準之上，他們跟你出門才會覺得有面子。

沈嶸老師的提點：1號人天生特質渴望能主導局勢，包括感情，他們希望感情發展能按照他想要的模式，所以能深得他們心的對象，往往都是願意體諒、配合的人，甚至他喜歡的興趣你也樂意跟隨他、一起參與，會令他們相當感動。這裡並不代表你要表現的柔弱、沒主見，其實只要你不阻擋他做想做的事，給予他精神上的支持，他們就會願意將滿滿的愛意回饋給你。

▍命數2：

重視心靈交流 彼此互相理解

2號人最重視心靈的交流，他們喜歡彼此願意好好溝通、交流想法，摸清彼此的底線後，又能找出共識，彼此互相理解、互相配合的對象。所以若你喜歡上2號人，就要有放慢腳步、慢慢培養感情的覺悟，最重要的是讓他們感受到你願意花時間了解他們，如果你有什麼想法，不妨找個時間好好跟他們坐下來深度交流，如果他們興致勃勃地跟你分享他們的興趣愛好、看法與對未來的願景，記得要仔細傾聽，不要潑他們冷水或表現得心不在焉，你們的連結就會隨著時間更加深刻。

沈嶸老師的提點：2號人相當在意合群、和諧，所以你跟他們相處也應該展現這樣的氣度，他們是絕佳的配合者，但你也要表現出相應的誠意，當價值觀有衝突時，願意彼此各退一步、互相妥協是很重要的，如果只是強迫他們接受你的要求、要他們退讓或乾脆擺爛，一副「我就是這樣不然你想怎樣」是他們最不能接受的。只有願意理解他們的人，才能得到他們的真心相待。

▍命數3：

與自己截然不同 偶爾拌嘴玩鬧

3號人喜歡跟自己截然不同的類型，如果他們是鄰家女孩，也許就會看上幽默才子；如果他們是喜歡聊天的交際花，也許就會看上安靜樸實的對象。越是他們無法理解的對象就越想認識，諸如此類的例子，常讓旁人跌破眼鏡。這樣的反差感會讓他們產生攻略的樂趣，他們就喜歡在感情上多一點挑戰性、趣味性，所以跟他們在一起少不了增進感情的打打鬧鬧、鬥嘴互動，透過這樣拌嘴笑鬧的交流擦出愛的火花。

沈嶸老師的提點： 不管3號人是否有意識到，他們還是會不經意的選擇跟自己截然不同的類型，過程中的磨合具有一定的挑戰性，所以若你跟他們的相處有些摩擦，這是正常現象，不需要太難過。這裡也必須奉勸3號人，這畢竟是你們自己選擇的對象，過程中不如你意的地方要自己承擔，想辦法解決問題，而不是放任脾氣發洩或是喜新厭舊，即使遇到困難也要練習分享一些熱情給伴侶，你跟伴侶的關係才會更容易達到平衡。

▍命數4：

愛家有責任感 享受天倫之樂

4號人非常嚮往一個安穩的家庭，所以他們也傾向選擇有責任感、有肩膀、願意承擔的顧家型伴侶，如果你在他們面前表現出喜歡小孩、孝順父母的一面，表現出你對經營生活的責任感，當你營造出家的氛圍，讓他們幻想未來跟你共組家庭的天倫之樂，就能深深的打動他，讓他渴望跟你建立更進一步的關係。另外，你在跟他們相處時，一定要給予他們足夠的安全感，盡量減少他們對你的擔憂，才不會讓他們覺得跟你在一起需要提心吊膽，讓他們不願意跟你定下來。

沈嶸老師的提點：4號人非常追求安全感，而且他們的自我要求很高，很願意為了經營關係而努力，但你也要給足他們安全感，不要搞消失、搞曖昧讓他們提心吊膽，遇到困難第一時間展現扛起責任的態度，讓他們感受到踏實穩定的感覺，他們也會成為你生活中的風險控管大師，為你把關，將不利因素排除，為你帶來任何對你有利的事物，守護雙方美好的感情生活。

▍命數5：

沒有特定框架 好玩有趣最重要

5號人對於擇偶及戀愛沒有特定的標準，純粹跟他當時的個人狀態有關，例如：年輕時喜歡能跟他上山下海的對象、年長時喜歡能疼愛他的人……等，不過5號人也非常容易受人慫恿或受到外界環境的影響，例如：他喜歡的某部偶像劇裡的戀愛模式，所以若你想吸引他們的注意，不如買通他們身邊的朋友，請他們幫你在5號人身邊大力鼓吹。而跟5號人相處，建議你對感情最好不要有太多的限制和框架去規範他們，只要他們願意對你好，你就欣然接受即可，這樣你們的感情就有機會越來越順利。

沈嶸老師的提點：對5號人來說，愛情只是生活裡的一部分，他們很喜歡嘗試各種挑戰，對他們而言世界很大，可以體驗的事情很多，所以若你身為他們的另一半，記得要給予他們自由的空間，才不會把他們越推越遠。這裡也要特別提醒5號人，雖然你們很不喜歡被限制，但也不能太自我中心，有時也要考慮一下對方的感受，先柔性溝通、取得理解之後，再去做你想做的事，你們的感情才會更加穩定。

▍命數6：

愛屋及烏 願意照顧他和身邊的人

6號人本身具有喜歡付出、照顧人的特質，所以他們在衡量另一半的付出也會有一定程度的高標準，他們希望自己的伴侶能夠愛屋及烏，同樣的愛他們的家人、朋友和寵物，而不是只願意對他們一個人好，所以你若喜歡上6號人，一定要讓他們看到你主動付出的真心誠意，你甚至不一定要在他們身上下功夫，建議你可以從他們身邊的人開始，例如：對他們父母噓寒問暖、當他們的朋友有難時你主動協助……等。

沈嶸老師的提點：你對6號人的主動付出最好是發自內心自願的，如果你有一點點心不甘、情不願，最終都會被他們發現，尤其是對他們情緒勒索，說出：「我對你還有你的家人那麼好，你怎麼可以不聽我的？」，這可是大忌中的大忌，不僅會讓他們對你好感消失，還會讓他們內心大受打擊，覺得：「原來你對我的好都是演的。」而跟你劃清界線。

▍命數7：

有福同享有難同擔 攜手完成共同目標

7號人喜歡與伴侶一同進步、一起成長的感覺，他們很在意「一起」的患難感，在乎伴侶是否跟他們同心，例如：一起創業、一起出國留學、一起致富、一起學某個技術……等，他們是非常有實驗精神的人，什麼都願意學、願意嘗試，同樣的他們也會希望伴侶能跟上他們的腳步，而不是只在原地默默支持而已，唯有共同的生活目標、共同的追求，同心同行，才能讓你們的感情升溫，不會輕易變質。

沈嶸老師的提點：身為7號人的伴侶，你就要做好不能耍廢的覺悟，那種「你過你的、我過我的」的生活模式，他們是絕對無法接受的，一旦感受到同床異夢，他們對你的不滿也會增加。即使你跟他們有不同的價值觀，只要你願意找他們討論，他們會很樂意坐下來跟你進行一番深度交流，對他們來說，這也是一種「一起」努力過生活的感覺。

▍命數8：

心地善良單純 能讓他卸下心防

8號人天生特質善於謀略、規劃，許多事情想得比較多、比較深遠，平常在外打拼已經耗費了龐大的心力，因此回到家他們就希望可以完全的放鬆、做自己，可以安心卸下心防，甚至是大大方方的耍廢。所以他們最喜歡純潔善良、單純沒有心機的對象，可以讓他們完全放鬆，不需要對他們設防，因為他們出了家門希望能給人一種能幹、有地位的形象，所以回到家是唯一能做回自己的時間，記得跟他們相處要營造出舒適自在的氛圍，他們就會越來越離不開你。

沈嶸老師的提點：8號人在外常會掩飾自己真正的感受，對於外人或自己人，他們可是分得清清楚楚，所以一旦他們很重視你，你一定會有所感覺，只要你被他們認定，他們就會無條件的奉獻自己，跟你分享他們擁有的資源、財富，其實他們也相當享受在關係中扮演成就他人的角色。你讓他們放鬆，他們就願意護你一生周全。

▍命數9：

高人一等 擁有特殊專長

9號人內心深處其實並沒有這麼渴求感情，對感情的執著相對較少，唯一會讓他們多看一眼、願意駐足停留的對象，必須本身要有點本事，在某方面的能力特別突出，甚至是某個領域當中的佼佼者，可以稱得上是一號人物，會讓他們另眼相看，他們很享受跟高手能人一起相處的感覺，甚至覺得跟厲害的人在一起相當於有榮焉，因為能力好的人通常心中都有堅定的信念和願意提升的意志，他們對於精神力強的人認同感更強。所以與其挖空心思追求他們，不如先充實自己的內外在條件會更直接有效。

沈嶸老師的提點：若你喜歡上9號人，你們必須展現強大的精神力，堅定的意志、沉穩的性格和高強的能力，是最吸引他們的特質。比起浪漫的情感關係，他們更在乎物質、精神、靈性和才能的匹配程度。另外，跟他們相處要多觀察他們的意願，有時即使他們不太甘願，也不一定會告訴你，還是會悶著頭做，但若你能體貼他們的感受，尊重他們也有不願意做的事情，他們的內心會相當感動。