《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，澳洲先前拋棄與法國簽署多年的柴電潛艦合約，宣布將在英美協助下獲得核子動力攻擊潛艦，但專家指出，由於澳洲本土有數百家國防企業參與法國潛艦案，恐導致這些廠商面臨鉅額虧損，甚至倒閉。

「澳洲工業與國防網路」（Australian Industry and Defence Network）是由澳洲中小國防企業組成的產業協會，其執行長克拉克（Brent Clark）對數百家澳洲企業的未來感到擔憂，因為這些公司多年來為進入法國「海軍集團」（Naval Group）的供應鏈，持續對自身設備和能力進行投資，但在政策轉換後，先不提相關設備是否能與英美主導的計畫配合，就連是否能確實進入供應鏈都成為未知數。

克拉克警告，許多澳洲國防企業都是員工不到300人的中小型企業，在政策轉變的打擊下，這些公司將面臨鉅額虧損，甚至因此破產倒閉。另一個受害者則是法國電子系統製造商泰雷斯（Thales），該公司為負責法國潛艦案戰鬥系統的洛克希德馬丁澳洲分公司（Lockheed Martin Australia）提供子系統，且擁有海軍集團的35%股份。

海軍集團的前身DCNS於2016年被澳洲政府選中，成為該國下一代潛艦的主承包商；時任總理滕博爾（Malcolm Turnbull）為創造就業機會，讓DCNS同意於澳洲南部建造大部分潛艦。不料在政策大轉彎下，加強本土國防企業參與的舉動卻出現反效果。

《日經亞洲》指出，英美公司將在新潛艦計畫中佔據主導地位，「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）將美國通用動力（General Dynamics）、通用動力電船（General Dynamics Electric Boat），以及英國貝宜系統（BAE Systems）列為候選主承包商。