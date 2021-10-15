全球元老級加密貨幣交易平台Bitfinex 15日表示，接受 Notabene 最先進的防制洗錢數位資產安全解決方案，Bitfinex 技術長Paolo Ardoino表示，由於交易平台上已增加約100家傳統金融機構進行日常高頻交易，包括避險基金、機構投資者和專業交易人員等，交易所該做的事情是一再強化數位資產的安全，加強交易所前端和後端技術服務設備。

交易所全球綜合排名第6名的Bitfinex交易所，和穩定幣USDT發行商Tether在同一集團，和台灣有直接關係，創辦團隊是來自香港的國際專家，最早時期想把總部設在台灣，目前技術團隊和法遵部門還在台灣。Bitfinex交易所與定製網絡解決方案提供商 Market Synergy合作，提供機構標準的加密貨幣連接，包括託管服務。

隨著美國SEC今年和Tether取得罰款協議，不再於美國市場公開經營業務，且定期公開USDT的財務資料，因此能在其他市場為機構法人服務，因此在數位資安的強化成為服務模式中的「重中之重」。

台灣兩大加密貨幣交易商幣託科技和MaiCoin集團，在金管會要求虛擬通貨納入洗錢防制規範之前，最已著重於數位資產安全的保障工作。幣託集團表示，由於幣託平台幣獲得廣泛會員使用，吸引 CoolBitX 共同打造BITO另一儲存型態，CoolBitX 錢包開放支援幣託幣存儲，使用者可用CoolWallet冷錢包存放幣託幣，「投資人保護」與「行業健全」是幣託最為重視。

，在數位資產安全方面，使用AMIS研發的多簽錢包管理工具，MaiCoin集團則提供AMIS研發的多簽錢包管理工具作為數位資產安全，今年5月AMIS的Custody服務亦正式通過SOC 2 Type I及 Type II安全性稽核，確保用戶資產維持最高層級的安全防護。MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示，保護用戶權益、降低被盜用或冒用的風險，是業者與政府一直共同努力的目標。