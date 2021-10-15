名嘴李正皓今天(15日)在臉書爆料，媒體人吳子嘉被民進黨開除黨籍，並表示吳子嘉將於明天直播時公布裁判書，堅決進行申訴程序。「宅神」朱學恒對此表示，「大清黨時刻又來啦」。

朱學恒15日在臉書粉專PO出《美麗島電子報》董事長吳子嘉的民進黨黨證，並表示這是吳子嘉絕體絕命之黨證，指大清黨時刻又來啦。春宵苦短除黨籍，從此子嘉不早朝。二十四年恩情斷，一朝富貴嫌糟糠。吳董好走啊~~。

民進黨台北市黨部曾在2019年2月被決議開除吳子嘉黨籍，但民進黨中評會後來決定不開除。

網友紛紛表示，「恭喜吳董事長，以後爆料不必綁手綁腳了。」、「嗚嗚嗚⋯⋯吳董啊！！我們會懷念您的。」、「阿亮也很危險。」、「這就是當今一票難求的免死金牌證嗎？」、「少了這張，以後不能橫著走了。」、「子嘉，再不安靜恐怕會傷到皇⋯皇城之內的和氣。」、「被動換成土城居留證？」、「吳董要辦桌慶祝嗎？」、「一路好走～～。」

還有網友說，「又一位大咖離開雙標黨了。」、「不怕，吳董會吿回去的。」、「應該還可以上訴吧？上次最危險的時刻都留下來了。」、「太可惜了、這張護身符。」、「離開之後，百無禁忌，可以大爆特爆了！」、「苦海無邊 回頭是岸。」