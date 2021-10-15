高雄鹽埕區城中城大火，造成46人死亡、41人受傷，成為高雄有史以來最慘重的火警死傷人數！備受外界責難，應為此事下台的高雄市長陳其邁，15日二度至殯儀館探視家屬，奔波一天，看來神情疲憊的陳其邁哽咽地說，「這是令他非常沉痛的一件事」，他做為大家長，感到深切的自責，也不會迴避他的責任。

市長陳其邁15日上午至殯儀館探視家屬後，下午前總統馬英九至罹難者聯合靈堂致意，遇家屬「攔轎陳情」，巧合的是，陳其邁晚間在未通知媒體公開行程之下，二度回到殯儀館再度探視申請死亡證明書資料的家屬，並在現場待了近半小時。

陳其邁離去前接受媒體訪問，面對有家屬尚未找到親人遺體，陳其邁表示，會在後事上提供家屬全力協助，另外針對生還大樓居民安置上也給予租屋補助或社會住宅的協助。

對於為何晚間又重返殯儀館二度探視家屬，陳其邁說，早上他就探視過家屬，中午和剛才也去過罹難者的靈堂，陳其邁表示，「此事對我來說，是一件非常沉痛的事」話一說完，突然停頓哽咽約7秒，陳接續說，他做為大家長，感到深切的自責，也不會迴避他的責任，目前先把家屬事情照顧好，在責任釐清或制度面的修正，盡力讓市民能住得更安全。