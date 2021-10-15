行政院長蘇貞昌12日在備詢時，與國民黨立委鄭麗文爆發激烈口角衝突，國民黨黨團要求蘇揆必須道歉，但蘇揆態度強硬拒絕。政院今（15）日在立法院的施政報告及備詢，國民黨黨團出招提出「散會動議」，但未獲通過，國民黨團再提案「將蘇貞昌列為國會不歡迎對象」，表決以57票反對、36票贊成遭否決，提案未通過。

國民黨首先提出「散會動議」指出，老舊社區消防、結構等安全性不足，地方政府理應積極介入，由此可知高雄市政府明顯失職、失能、怠惰、草菅人命，加上高雄市負債居六都之冠，又不願意將時間和金錢花在刀口上，此時需要行政院儘速檢討高雄市府缺失並改進，以及預防災難再次發生，避免國人生命再次受到威脅，建請本次會議立即散會。但在民進黨立委人數優勢下，立遭否決。

國民黨繼而提案「將蘇貞昌列為國會不歡迎對象」，指蘇貞昌於10月12日施政總質詢，對於在野黨委員的提問，「蘇院長身為中央行政機關最高主官，將倨傲的態度發揮淋漓盡致，面對國防安全議題，蘇院長不僅強勢拒答、反質詢，甚至公然於國會殿堂出言不遜，羞辱國會議員，此種囂張行徑，再次降低行政院院長一職的崇高格局，更破壞憲法關於『行政院對法院負責』之大原則」。該提案表決又以57票反對、36票贊成遭否決未通過。

兩黨接著因程序及權宜問題對峙，經協商後，今日院會由游錫堃宣讀完報告事項後休息，下周二再繼續開會，蘇貞昌今日也沒上台備詢。