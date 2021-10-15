彰化縣長王惠美與小朋友一起慶祝幼兒園正式營運招生。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美與小朋友一起慶祝幼兒園正式營運招生。（謝瓊雲攝）

彰化縣今年新增4家非營利幼兒園，總計全縣已有21家，其中17家為王惠美上任後增設。圖為二林萬興國中內的萬興非營利幼兒園。（謝瓊雲攝）

彰化縣今年再新增4家非營利幼兒園，並在饒明國小附幼首度開辦2歲幼幼班，9月起正式招生開課；上午在萬興舉行聯合揭牌典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府今年斥資近8500萬元新增4家非營利幼兒園及公幼2歲專班，15日縣長王惠美親自主持聯合揭牌典禮，並別開生面以VR視訊直播與其他幼兒園小朋友連線互動。她希望打造更平價友善的幼教環境，鼓勵年輕人多加生育。

少子化已成國安危機，教育部今年8月起全面再調降公立、非營利和準公共化幼兒園月費；其中非營利幼兒園月費每人2500元，同一家庭第二胎幼童上學月費1500元，第三胎免月費。

彰化縣政府也向教育部爭取補助款，今年在二林萬興國中、員林明倫國中、田中三潭國小和永靖永興國小新增4家非營利幼兒園，並在員林饒明國小附幼首度開辦2歲幼幼專班，合計可招收362名幼兒。目前除幼幼班已爆滿須抽籤，其餘四家幼兒園僅招生3、4成，仍有名額。

王惠美說，你的寶貝就是我的寶貝，縣府配合中央政策，積極打造友善幼兒學習環境；連同新增的4家，目前全縣已有21家非營利幼兒園，其中17家是在她上任以後所新設，總計提供1362個幼兒就讀名額，期望透過公私協力，提供更平價、優質，且弱勢優先的教保服務。

王惠美指出，萬興非營利幼兒園以在地文化及農產特色，讓幼兒更認識自己居住的生活圈；明倫非營利幼兒園則擁有全縣獨一無二的天空步道迴轉溜滑梯，重視孩子良好習慣的養成；田中鎮三潭非營利幼兒園以舒適、溫馨、美感的學習環境，搭配主題學習課程，讓幼兒在開放的環境中探索成長及自主學習；永靖鄉永興非營利幼兒園則結合在地文化與藝術美感，培養幼兒創意思考、愛與關懷的能力。

員林市饒明國小附設幼兒園，是全縣第一個開設2歲幼幼班的公立幼兒園，規畫2至3歲適齡之主題課程教學、及適性之個別教保服務，營造快樂又溫馨的幼兒園地。