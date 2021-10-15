30多歲王姓男子15日與父親吵架，心情鬱悶下抱著1桶瓦斯，走上社中街某公寓頂樓，拿出打火機揚言輕生，士林分局警員吳嘉偉、王明陽獲報趕往後，與其親友一起不斷溫情勸說，王男後才漸漸平復心情，將打火機及瓦斯桶放下，後由警方送往醫院強制就醫，結束一場虛驚。

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