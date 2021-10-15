與父親爭吵心情悶 北市男子鬧輕生 21:262021/10/15 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市男子疑心情不佳在公寓頂樓意圖尋短。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 30多歲王姓男子15日與父親吵架，心情鬱悶下抱著1桶瓦斯，走上社中街某公寓頂樓，拿出打火機揚言輕生，士林分局警員吳嘉偉、王明陽獲報趕往後，與其親友一起不斷溫情勸說，王男後才漸漸平復心情，將打火機及瓦斯桶放下，後由警方送往醫院強制就醫，結束一場虛驚。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 新北中和民宅遭竊 遺失價值約4萬元鑽戒 殘疾高齡走不了 雜物堆滿阻逃生 #輕生 #打火機 #男子 #社中街 #家人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新美齊心岳擁五賣點 天母換屋首選 04:102021/10/15 產業特刊 信義房屋楊弘至正向服務 客戶滿意拿5顆星 18:212021/10/15 財經 旅美華僑葉思雅夫婦捐上萬件黑膠、CD 許石音樂圖書館闢專區 17:372021/10/15 生活 屏東少年墜橋與死神搏半月身亡 警追查大逆轉真相曝光 12:402021/10/15 社會 重大縱火案輕判 恐誘發模仿犯 04:102021/10/15 焦點要聞 2022苗栗?龍系列活動 即將登場 17:092021/10/15 寶島 趙正平看啦啦隊 身心靈得解放 04:102021/10/15 娛樂新聞 看完46名死者照仍找無老父 家屬怒轟市府「效率非常差」 13:062021/10/15 社會 裹濕棉被待房間躲城中城惡火 倖存男返家見一片廢墟悲痛 17:232021/10/15 社會 搶攻五倍券商機 東海商圈變裝吸人氣 17:202021/10/15 生活 三重鬧區驚見「天坑」 灌漿搶救 預計今晚10時前可回復 16:432021/10/15 社會 社會熱門新聞 「76行者」陳修將涉命案遭逮 22歲女友滿身傷陳屍摩鐵 - 社會 女友口鼻滲褐色液體染怪味亡 陳修將否認殺人 送醫畫面曝 - 社會 女嬰雙眼溢血亡 保姆認曾重摔 父悲痛：來生爸爸再還妳債 - 社會 11月大女嬰送保姆家腦出血亡 相驗結果曝光家屬怒批虐殺 - 社會 馬英九控告名嘴陳敏鳳逆轉勝 她要賠60萬元並登報道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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